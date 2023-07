ASML verhoogt omzetprognose

De klanten van de chipmachinebouwer ASML zijn voorzichtig, maar de omzet blijft wel groeien en de winstmarges liggen boven de verwachtingen. Bovendien wordt de omzetprognose voor het volledige boekjaar verhoogd. ASML ging voor 2023 eerder uit van een omzetgroei met een kwart, maar dat wordt nu opgetrokken naar 30 procent.

De verkoop van Deep Ultraviolet-machines (DUV) ligt boven de verwachtingen en volgens CEO Peter Wennink zal de impact van de exportbeperkingen eerder beperkt blijven. Sinds maart geldt er al een uitvoerbeperking naar China voor de meest geavanceerde types halfgeleidermachines op basis van DUV. Vanaf 1 september worden de Nederlandse beperkingen uitgebreid tot machines van een oudere generatie. De strengere exportregels komen er na druk van de Verenigde Staten. De Amerikanen vrezen dat het Chinese leger de chips uit de meest geavanceerde machines zal gebruiken voor geavanceerde wapens.

In het voorbije tweede kwartaal klom de omzet met 27 procent op jaarbasis naar 6,9 miljard euro, aan de bovenkant van de vooropgestelde vork van 6,5 tot 7 miljard euro. De brutomarge lag met 51,3 procent boven de verwachte 50 tot 51 procent. Het aantal orders lag met 4,5 miljard euro wel hoger dan in het eerste kwartaal (3,75 miljard), maar de bestellingen bleven achter tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar (8,5 miljard). De waarde van het orderboek blijft met ongeveer 38 miljard erg omvangrijk.

Voor het lopende derde kwartaal is de omzetprognose 6,5 tot 7 miljard euro en de brutomarge zo’n 50 procent. Wennink laat zich voorzichtig uit over de komende kwartalen. Producenten van pc’s, laptops, mobiele telefoons en andere consumentenelektronica kopen minder chips in. Dat komt omdat consumenten hun aankopen uitstellen, maar ook omdat de fabrikanten hun voorraden afbouwen. Tijdens de coronapandemie was er een tekort aan halfgeleiders en sloeg iedereen aan het hamsteren. De schaarste is in de meeste segmenten verholpen en in combinatie met een vertragende economie worden deze voorraden nu weer naar de normale niveaus gebracht.

Dat uit zich ook in de cijfers van de Taiwanese chipmaker TSMC, de grootste klant van ASML die chips maakt in opdracht van onder meer Nvidia en Apple. TSMC zag voor het derde kwartaal op rij de verkopen afnemen en voor het eerst in vier jaar daalde ook de kwartaalwinst. Ook de omzetverwachting voor het hele boekjaar werd verlaagd.

Wennink is wel positief voor de langere termijn. Trends als kunstmatige intelligentie, elektrificatie en de energietransitie garanderen een hoge vraag naar chipmachines. ASML voorspelde eind vorig jaar tegen 2025 een omzet van 30 tot 40 miljard euro, oplopend naar 44 tot 60 miljard euro in 2030. Daarbij zullen ook de marges geleidelijk toenemen naar 54 tot 60 procent. Deze cijfers werden na het meest recente kwartaalrapport bevestigd.

ASML had na het tweede kwartaal 6,35 miljard euro in kas, iets minder dan na het eerste kwartaal (6,65 miljard), maar wel beduidend meer dan een jaar eerder (4,4 miljard). In het kader van het lopende inkoopprogramma kocht ASML in het tweede kwartaal ongeveer 0,8 miljoen aandelen in voor 500 miljoen euro. Aandeelhouders ontvingen een slotdividend van 1,69 euro, wat de totale uitkering over het boekjaar 2022 op 5,8 euro bracht. Op 10 augustus volgt een eerste tussentijds dividend van 1,45 euro.

Conclusie

De koers van ASML sloop de voorbije maanden richting het hoogtepunt van november 2021. De verhoogde omzetverwachting kon de beleggers niet overtuigen om het aandeel hoger te tillen en de lagere omzetprognose van TSMC zorgde voor een negatief sentiment tegenover halfgeleideraandelen. ASML is tegen 31 keer de verwachte winst zeker niet goedkoop. Omwille van de goede langetermijnvooruitzichten blijft het koopadvies wel staan.