ASML overtuigt met straf orderboek

ASML kreeg in het vierde kwartaal veel meer nieuwe bestellingen binnen dan verwacht. Dat leidt tot opluchting bij de beleggers. De aandelen ASMI en Besi laten kort na de cijfers van hun sectorgenoot eveneens een herstel zien.

De chipmachinefabrikant ASML bracht overtuigende jaarcijfers naar buiten. Het aandeel sprong meteen meer dan 10 procent hoger. ASML wist in het vierde kwartaal een omzet te behalen van 9,3 miljard euro, een toename van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook vergeleken met het derde kwartaal van 2024 was er een duidelijke verbetering: de omzet bedroeg toen 7,5 miljard euro. De totale verkopen voor het volledige boekjaar 2024 kwamen daarmee uit op 28,3 miljard euro, wat een omzetgroei betekent in dit overgangsjaar van circa 2,6 procent op jaarbasis. ASML stelde in het derde kwartaal nog teleur met nieuwe orders voor slechts 2,6 miljard euro, wat ertoe leidde dat de prognoses voor de korte termijn (2025) naar beneden werden bijgesteld.

Dubbel zoveel orders

Ditmaal zag de orderinstroom er een stuk rooskleuriger uit. In de laatste drie maanden van het jaar sleepte ASML voor 7,1 miljard euro nieuwe orders in de wacht, het dubbele van waar analisten op rekenden. Gezien het inmiddels goed gevulde orderboek lijkt het dan ook aannemelijk dat de doelen op de korte termijn worden behaald. Het management rekent in het eerste kwartaal van 2025 op een omzet tussen 7,5 en 8 miljard euro. Voor het volledige boekjaar 2025 dienen de verkopen tussen 30 en 35 miljard euro uit te komen. Dat betekent een omzetgroei op jaarbasis tussen 6 en 24 procent. Voor de brutomarge is de bandbreedte 51 tot 53 procent, wat in lijn is met de brutomarge van 2024 (51,3%).

Hoewel het Chinese DeepSeek naar eigen zeggen een AI-model heeft ontwikkeld tegen aanzienlijk lagere kosten en met minder geavanceerde chips dan zijn concurrent ChatGPT, houdt ASML vast aan zijn verwachtingen voor de middellange termijn. De totale verkopen in de halfgeleidermarkt zullen tegen 2030 naar schatting boven 1.000 miljard euro uitkomen, hetgeen een gemiddelde groeivoet van 9 procent zou betekenen in de periode 2025-2030. Het management verwacht dat de EUV-lithografiesystemen in dezelfde periode met dubbele cijfers groeien. Tegen 2030 rekent ASML op een omzet tussen de 44 en 60 miljard euro, met een brutomarge van 56 tot 60 procent.

Die verwachting wordt onderbouwd door de toenemende vraag naar geavanceerde chips uit verschillende sectoren. Naast AI-modellen kunnen we onder andere denken aan de auto van de toekomst, die volledig elektrisch en waarschijnlijk autonoom zal kunnen rijden. Ook het aantal slimme apparaten dat met het internet is verbonden, zal blijven groeien. En dan hebben we het nog niet gehad over de vraag naar chips voor onder smartphones, militaire toepassingen, energie-efficiëntie, gezondheidszorg en cyberveiligheid.

Advies naar ‘houden’

We denken dat tegen 2030 een omzet van 55 miljard euro tot de mogelijkheden behoort. Met een brutomarge die hoog in de 50 procent kan uitkomen. Indien ASML in de tussentijd gestaag eigen aandelen blijft inkopen, lijkt een winst per aandeel van 55 euro tegen 2030 in het verschiet te liggen. Maar we moeten natuurlijk ook kijken naar de iets kortere termijn. Dan zien we dat het aandeel noteert tegen bijna 30 keer de verwachte winst voor dit boekjaar en met een geschatte koerswinstverhouding voor 2026 van 25. De turbulentie in de cijfers is toegenomen, de voorspelbaarheid dus afgenomen. Vandaar dat we niet verder gaan dan een ‘houden’-advies ondanks de aangename verrassing van deze cijfers.

Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 691,10 euro

Ticker: ASML NA

ISIN-code: NL0010273215

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 272,2 miljard euro

K/w 2024: 36

Verwachte k/w 2025: 30

Koersverschil 12 maanden: -13%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 0,9%