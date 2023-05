ASMI is een uitblinker in een sector in vorm

De kans is groot dat de omzet dit jaar hoger zal zijn dan vorig jaar, terwijl de chipsector in een cyclische dip zit.

De chipmachinefabrikant ASMI beleeft dit jaar waarschijnlijk weer een topjaar. Toch staat het aandeel nog een stuk onder zijn hoogste koers. Maar daarin kan verandering komen. ASMI maakt machines die worden gebruikt in de productie van halfgeleiders. Het maakt machines voor de depositie, het aanbrengen van flinterdunne laagjes materiaal op wafers, ronde silicium schijven. Wafers zijn de basis voor de chips. De belangrijkste technieken die het voor depositie gebruikt, zijn Atomic Layer Deposition (ALD) en Epitaxy. ALD is het aanbrengen van laagjes van één atoom dik op wafers. ASMI verkoopt waarschijnlijk de beste ALD-machines, waardoor het de afgelopen jaren marktaandeel heeft kunnen winnen.

ASMI zat in 2022 op ongeveer 55 procent van de ALD-markt. ALD is erg belangrijk voor de meest geavanceerde chips. In 2017 staken chipfabrikanten ongeveer 20 procent van het budget voor machines die wafers bewerken in depositieapparatuur. Vijf jaar later was dat 28 procent. De omzet van ASMI is in dezelfde periode verdrievoudigd. Bijna 60 procent van de omzet van het bedrijf komt uit ALD-machines.

Epitaxy is het aanbrengen van kristallijne laagjes op wafers. Net als ALD is Epitaxy belangrijker geworden voor chipfabricage. Het marktaandeel van ASMI is daarin minder groot, ongeveer 20 procent. Het streeft naar meer dan 30 procent in 2025. Epitaxy is goed voor ongeveer 10 procent van de omzet. Ongeveer 20 procent van de omzet komt uit reserveonderdelen en service, de rest uit overige activiteiten.

De afgelopen jaren heeft ASMI sterk geprofiteerd van de groeiende chipmarkt. De omzet is tussen 2018 en 2022 gestegen met 195 procent. Maar het orderboek is in diezelfde periode harder gegroeid (+235%). Door problemen met de leveringsketen in de coronaperiode en door een beperkte capaciteit haalde ASMI in 2021 en 2022 minder omzet dan het orders binnenkreeg. Daardoor is het orderboek vrij groot geworden. Na het laatste kwartaal staat er voor 1,6 miljard euro aan bestellingen uit. Dat is bijna genoeg om de verwachte omzet voor de overige drie kwartalen te halen. De kans is daardoor groot dat de omzet dit jaar hoger zal zijn dan vorig jaar, terwijl de chipsector in een cyclische dip zit.

ASMI kon de afgelopen jaren sneller groeien dan de markt, en dat zal naar verwachting de komende jaren doorzetten. De race voor nationale geavanceerde chipproductiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Europa en China zal tot flinke investeringen leiden. Voor 2025 rekent ASMI op een omzet van 2,8 tot 3,4 miljard euro. Voor dit jaar bedraagt de verwachting 2,6 miljard.

Met de omzet stijgt ook de winst. Voor dit jaar bedraagt de winstprognose 11,60 euro per aandeel. Voor 2025 kan dat al 16,75 euro per aandeel zijn. Vorig jaar had ASMI last van leveringsproblemen en hogere kosten, waardoor de marges relatief laag waren. Een herstel van die marges ligt dan ook in het verschiet.

Conclusie

ASMI heeft een sterke positie in een markt met veel groeiperspectief en een sterke balans. Dat de koers-winstverhouding op basis van een koers van 350 euro en de winst per aandeel voor volgend jaar (14,30 euro) wat hoog oogt met 24,5, is dus niet zo vreemd. Door het stevige orderboek en de vooruitzichten in de chipmarkt is de kans op tegenvallende resultaten niet zo groot. Tegelijkertijd zijn de schattingen richting 2025 niet al te optimistisch en is er een kans dat de resultaten beter zijn dan verwacht. Over een paar jaar kan de huidige waardering dus helemaal niet zo hoog blijken. Het advies voor het ASMI-aandeel is dan ook ‘koopwaardig’.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 403,05 euro

Ticker: ASMI NA

ISIN-code: NL0010273215

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 19,92 miljard euro

K/w 2022: 41

Verwachte k/w 2023: 34,5

Koersverschil 12 maanden: +45%

Koersverschil sinds jaarbegin: +69%

Dividendrendement: 1,1%