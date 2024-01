Archer Daniels Midland is voldoende teruggevallen

Het aandeel van Archer Daniels Midland zit sinds de piek aan het begin van de oorlog in Oekraïne in een dalend patroon. We vinden de terugval voldoende.

Het Amerikaanse Archer Daniels Midland (ADM) is actief in de productie- en verwerkingsketen van de landbouw. De jaaromzet overschreed in 2022 voor het eerst de grens van 100 miljard dollar (101,8 miljard). 2022 was een topjaar, met een gezuiverde (zonder eenmalige elementen) nettowinst per aandeel van 7,85 dollar (5,15 dollar in 2021, +52,4%) en een gezuiverde brutowinst van de afdelingen van 6,6 miljard (4,6 miljard, +41,2%). Er vloeide 2,3 miljard dollar terug naar de aandeelhouders.



De positieve verwachtingen van het management voor 2023 bleken terecht, op basis van een aanhoudende krappe vraag- en aanbodsituatie voor de meeste producten en regio’s. Een herhaling van het recordjaar 2022 bleek evenwel te hoog gegrepen.



In het derde kwartaal van 2023 werd een nettowinst van 1,52 dollar per aandeel geboekt. Gezuiverd voor eenmalige elementen bedroeg de winst 1,63 dollar per aandeel, te vergelijken met 1,86 dollar in het derde kwartaal van 2022. Na negen maanden zakte de nettowinst per aandeel van 5,87 naar 5,35 dollar.



De grootse afdeling, landbouwdiensten en oliezaden, boekte in het derde kwartaal een recurrente bedrijfswinst (rebit) van 848 miljoen dollar, 21,1 procent minder dan in dezelfde periode in 2022. Na negen maanden beperkt de terugval zich tot 2,8 procent, tot 3,1 miljard dollar. De afdeling koolhydratenoplossingen zag de rebit in het derde kwartaal met 49 procent klimmen tot 460 miljoen dollar, waardoor de terugval na negen maanden zich beperkt tot 5,7 procent, tot 1,04 miljard. Het segment voedingsingrediënten kent een minder jaar (rebit na negen maanden -22,6% tot 468 miljoen), vooral dankzij een uitblijvend herstel in de dierenvoeding.



Voor het vierde kwartaal verwacht de markt een nettowinst van 1,66 dollar per aandeel. In 2024 zou de nettowinst tegenover 2023 met 11,5 procent terugvallen tot 6,44 dollar per aandeel.

Een herhaling van het recordjaar 2022 bleek voor 2023 te hoog gegrepen.



ADM zet fors in op regeneratieve landbouw. Dat landbouwbeheer streeft naar het verbeteren van de gezondheid van de landbouwgronden, het beperken van de uitstoot en het stockeren van CO2, het verhogen van de biodiversiteit op landbouwbedrijven en een beter beheer van water en energie. Er wordt al samengewerkt met landbouwers in de Verenigde Staten die samen 1 miljoen hectare landbouwgrond bewerken. Tegen 2025 wil ADM dat uitbreiden tot 4 miljoen hectare. Het bedrijf sloot ook samenwerkingsverbanden met PepsiCo, Nestlé en Carlsberg. De omzet van regeneratieve landbouw zal tussen 2022 en 2032 naar verwachting verviervoudigen tot 32 miljard dollar.



De groep blijft ook met kleinere overnames de activiteiten versterken. Eind 2023 werden twee overnames in het smaakstoffensegment aangekondigd. De schuldpositie van 0,9 keer de gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) op 30 september laat bijkomende initiatieven toe.



Tijdens de eerste negen maanden werd voor 1,1 miljard eigen aandelen ingekocht. Het kwartaaldividend wordt al vijftig jaar onafgebroken verhoogd. Vorig jaar bedroeg de stijging een stevige 12,5 procent, van 0,40 naar 0,45 dollar per aandeel bruto, of een brutorendement van 2,6 procent.

Conclusie

Het aandeel van Archer Daniels Midland zit sinds de piek aan het begin van de oorlog in Oekraïne in een dalend patroon. We vinden de terugval voldoende. Tegen 11 keer de verwachte winst voor 2024 en met een ondernemingswaarde (ev) van circa 7 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2024 ligt de waardering 30 procent onder het tienjarig gemiddelde. We verhogen het advies naar koopwaardig als defensieve investering in het landbouwthema.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 69,1 dollar

Ticker: ADM US

ISIN-code: US0394831020

Markt: New York

Beurskapitalisatie: 36,9 miljard dollar

K/w 2022: 9

Verwachte k/w 2023: 9,5

Koersverschil 12 maanden: -18%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4%

Dividendrendement: 2,6%