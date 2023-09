Apple verliest glans

De smartphonemarkt stagneert, de economische vooruitzichten zijn onzeker en China kan niet langer helpen. Dat zijn, in een notendop, de problemen van Apple op dit moment. Het kwartaal dat eind deze maand eindigt, wordt het vierde opeenvolgende met een lagere omzet op jaarbasis. De achteruitgang is nominaal niet dramatisch, maar in combinatie met de hoge inflatie is de reële omzetdaling niet te verwaarlozen.

Het bedrijfsmodel rond de iPhone botst op zijn limieten. Over de drie eerste kwartalen van het boekjaar kromp de omzet uit de iPhone-verkoop van 163 naar 157 miljard dollar. De smartphone levert zowat de helft van de groepsomzet, maar het wordt steeds lastiger klanten te overtuigen hun vorige Apple-producten in te ruilen en nieuwe gebruikers aan te trekken. Apple wil daarom weer inzetten op volumes in plaats van marges. Op de korte termijn zal het wat omzetgroei inruilen tegen margegroei op de lange termijn. De upgrade rate in de smartphonemarkt wordt met elke modelgeneratie lager en Apple heeft nog geen nieuw product dat de groei weer kan aanjagen.

De divisie Wearables (Apple Watch, AirPods) doet het goed, maar weegt onvoldoende zwaar in de groepsomzet om de status van groeimotor over te nemen. Het blijft wachten op een nieuwe generatie producten, en het is onzeker of die het succes van de iPhone kunnen evenaren.

Apple is meer dan de som van zijn producten. Het is in de eerste plaats een ecosysteem waarrond diensten gebouwd zijn. Apple telt meer dan 1 miljard abonnees die minstens één dienst van het bedrijf afnemen (App Store, Apple Music, iCloud). Die diensten staan nu in voor ruim een kwart van de omzet en genereren ook hoge marges.

Apple streeft er sinds 2018 naar cashneutraal te worden. De nettopositie (cash en financiële instrumenten op de korte termijn verminderd met de schulden) brengt het naar nul door het overtollige deel naar de uitkering van dividenden of aandeleninkoop te doen vloeien. De De aandeelhouders hoeven niet te vrezen dat de vergoedingen stoppen als Apple dat doel heeft bereikt. De kasstromen blijven ruim positief. Er blijft dus ruimte voor hoge uitkeringen. Maar bedroeg de cashpositie begin 2018 netto nog 163 miljard dollar, dan is dat nu 57 miljard. Apple blijft gul voor zijn aandeelhouders. Het dividend is nu nog eerder symbolisch (0,24 dollar per aandeel per kwartaal, rendement 0,6%), maar het stijgt. Dit jaar is ook een nieuw aandeleninkoopprogramma van 90 miljard dollar goedgekeurd.

Apple heeft een tweeslachtige verhouding met China. Het land is zijn grootste buitenlandse afzetmarkt, maar ook vaak een stoorzender. De Chinese vastgoedcrisis bezorgde het consumentenvertrouwen een flinke tik en deed de economie vertragen. Bovendien is de geopolitieke context niet bevorderlijk voor Amerikaanse producten. Een ander risico is de sterke afhankelijkheid van China voor de assemblage van de iPhone. Het herverdelen van de productie is een lastige klus, waardoor die afhankelijkheid nog een tijd groot zal blijven.





Conclusie

De koers van Apple is sinds de top van eind juli met 12 procent gezakt, maar nog steeds 35 procent hoger dan begin dit jaar. Gezien de moeilijke macro-economische omstandigheden lijkt in het volgende boekjaar in het beste geval een bescheiden omzet- en winststijging mogelijk. Apple noteert nu tegen 7 keer de verwachte omzet en respectievelijk 29 en 27 keer de winst van 2023 en 2024. Het argument dat Apple (in verhouding tot andere Nasdaq-aandelen) niet overdreven duur is, wordt gepareerd door een lage groei en onzekere vooruitzichten. Om die redenen blijft het advies ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 177,36 dollar

Ticker: AAPL US

ISIN-code: US0378331005

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 2773 miljard dollar

K/w 2022: 30

Verwachte k/w 2023: 29

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil sinds jaarbegin: +36%

Dividendrendement: 0,5%