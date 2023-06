AMG verdient een hogere waardering

De metalenspecialist AMG legde overtuigende kwartaalcijfers voor en het management verhoogde de middellangetermijndoelstelling.

AMG heeft er een sterk eerste kwartaal op zitten. De omzet kwam uit op 450,6 miljoen dollar, een toename van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dankzij betere verkoopprijzen van verschillende metalen verdubbelde de bedrijfskasstroom (ebitda) ruimschoots, van 54,8 naar 118,1 miljoen dollar. Het overgrote deel (92 miljoen dollar) van het operationeel resultaat kwam voort uit de Braziliaanse activiteiten. Daaronder valt het winnen van lithium en tantaal. Lithium is een belangrijke grondstof voor batterijen en heeft een grote naamsbekendheid, tantaal is minder bekend bij het grote publiek. Het zeldzame metaal wordt onder meer gebruikt in legeringen en als grondstof voor de productie van vliegtuigmotoren, kernreactoren en raketonderdelen.

Onderaan de streep bleef een winst per aandeel van 1,72 dollar over. In het eerste kwartaal van 2022 was dat met 0,89 dollar per aandeel aanzienlijk minder. Ondanks de fors gedaalde lithiumprijzen in de jongste maanden door onder andere een verminderde vraag naar elektrische voertuigen, herhaalde het management de outlook voor 2023. Dit jaar mikt AMG op een ebitda van minimaal 400 miljoen dollar. De middellangetermijndoelstelling is zelfs behoorlijk opgeschroefd. In een periode van vijf jaar verwacht het management een ebitda van minimaal 650 miljoen dollar te realiseren, in plaats van 500 miljoen. De winstgroei moet komen van de uitbreidingsprojecten, die volgens plan lopen, zoals de uitbreiding van de lithiumproductiecapaciteit in Brazilië en de bouw van een lithiumhydroxidefabriek in Duitsland.





Conclusie

Bij een marktkapitalisatie van 1,4 miljard euro lijkt de markt nog niet overtuigd. Dat komt mede door het zeer cyclische karakter van AMG en de onvoorspelbaarheid van de metaalprijzen op de korte termijn. Bij een geschatte koers/winst 2023 van 7,5 is het AMG-aandeel naar onze mening nog aantrekkelijk genoeg om het koopadvies te herhalen.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 44,75 euro

Ticker: AMG NA

ISIN-code: NL0000888691

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 1,45 miljard euro

K/w 2022: 9,5

Verwachte k/w 2023: 7,5

Koersverschil 12 maanden: +30%

Koersverschil sinds jaarbegin: +28%

Dividendrendement: –