AMG heeft kosten onder controle

AMG heeft over 2022 de eigen, in november nog verhoogde outlook overtroffen. Dat komt onder meer door lagere kosten. De verwachting voor 2023 werd herhaald.

Het metaal- en mijnbouwbedrijf AMG heeft over 2022 beter gepresteerd dan verwacht. Afgelopen november verhoogde het concern nog de jaarprognose van een bedrijfskasstroom (ebitda) van 280 à 300 miljoen dollar tot 320 miljoen dollar. Door een ruime verdubbeling van de ebitda in het slotkwartaal tot 104 miljoen dollar is het 342,5 miljoen dollar (+151%) geworden. De analistenconsensus lag op een ebitda van 98,8 miljoen dollar over het slotkwartaal. De omzet is het afgelopen jaar met 36 procent opgelopen tot ruim 1,64 miljard dollar en in het slotkwartaal met 18 procent tot 390 miljoen dollar. Dat laatste cijfers viel wat tegen. De nettowinst bedraagt 187,6 miljoen dollar, gelijk aan 5,73 dollar per aandeel (0,44 dollar in 2021). Dit jaar belooft nog beter te worden. AMG rekent op een ebitda van meer dan 400 miljoen. Over 2022 wordt een dividend voorgesteld van 0,70 euro per aandeel, goed voor een slotuitkering van 0,40 euro per aandeel.

AMG profiteerde afgelopen jaar vooral van de sterke vraag naar lithium, ingegeven door de elektrificatietrend. AMG Lithium en zijn mijnactiviteiten in Brazilië waren in 2022 goed voor liefst 63 procent van de ebitda. Het resultaat bij lithium werd ondersteund door meevallende kosten, want de jongste maanden daalt de lithiumprijs. AMG zal ook dit jaar nog flink blijven investeren in de Braziliaanse mijn. Het grootste deel van de voorziene investeringsbudget van 175 tot 200 miljoen dollar zal daarheen gaan. In de tweede jaarhelft zal de mijn naar verwachting op volle capaciteit draaien.

AMG’s lage kostenbasis en concurrentievoordeel worden daarmee verder versterkt en vormen de basis van de verwachte winstgroei dit jaar. Prijsstijgingen van metalen zijn ook nog mogelijk.

Conclusie

We zijn aangenaam verrast door de jaarcijfers van 2022 en het vertrouwen in een verdere toename van de resultaten voor 2023. Bij een koers-winstverhouding van minder dan 6 verhogen wij ons advies van ‘houden’ naar ‘koopwaardig’. Al is er nog niet meteen haast bij om grote positie op te bouwen.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 34,18 euro

Ticker: AMG NA

ISIN-code: NL0000888691

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 1,11 miljard euro

K/w 2022: 8

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: -16%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: –