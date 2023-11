Amazon zit vol vertrouwen

De omzet van Amazon is in het derde kwartaal met 13 procent gegroeid, tot 143,1 miljard dollar. Op de Amerikaanse thuismarkt nam de retailomzet met 11 procent toe, naar 87,9 miljard. Dat groeitempo lag op hetzelfde niveau als het vorige kwartaal, terwijl de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) met een procentpunt verbeterde, tot 4,9 procent. Vorig jaar was die marge nog -0,5 procent. De internationale retailactiviteiten hebben bijna het break-evenpunt bereikt. De omzet steeg er met 16 procent, naar 32,1 miljard dollar, en de operationele marge verbeterde van -8,9 naar -0,3 procent.

Tegenover de sterke resultaten van de retailtak stond een wat matig kwartaal van Amazon Web Services. De omzet van de clouddivisie steeg met 12 procent, naar 23,1 miljard. Dat groeitempo lag een stuk lager dan bij Microsoft (+29%) en Alphabet (+22%).

Na de cijferpresentatie viel de koers met 3 procent terug, maar tijdens de analistenpresentatie volgde een overtuigend herstel. Topman Andy Jassy vertelde dat de waarde van alle overeenkomsten die in september gesloten zijn en in oktober ingaan, hoger ligt dan de nieuwe orderwaarde in het derde kwartaal. Momenteel stroomt minstens 90 procent van alle IT-uitgaven naar apparatuur en software op kantoor en minder dan 10 procent naar cloudoplossingen. Volgens Jassy zal die verhouding omdraaien. Het begin van die omslag zou volgend jaar al zichtbaar worden.

Onderaan de streep schoot de winst naar 9,9 miljard dollar (+244%). Dankzij die sprong stevent Amazon in het lopende jaar af op een winst van circa 2,40 dollar per aandeel. Volgend jaar is dat 3,00 dollar, wat een k/w oplevert van circa 45. De vrije kasstroom ligt de komende jaren echter beduidend hoger dan het nettoresultaat.

Conclusie

Over de afgelopen twaalf maanden genereerde het bedrijf een vrije kasstroom van 21,4 miljard dollar. In 2024 kan dat oplopen tot 40 miljard. In combinatie met de optimistische toon tijdens de cijferpresentatie en de goede groeivooruitzichten voor de lange termijn is dat een reden om het Amazon-aandeel vast te houden, ondanks de hoge waardering.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 139,87 dollar

Ticker: AMZN US

ISIN-code: US6516391066

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 1445,6 miljard dollar

K/w 2022: 66

Verwachte k/w 2023: 54

Koersverschil 12 maanden: +54%

Koersverschil sinds jaarbegin: +66%

Dividendrendement: –