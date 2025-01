Allianz blijft een defensieve verzekeraar

Beleggers konden voor vuurwerk beter de hoop vestigen op oudejaarsavond dan op de driejaarlijkse Capital Markets Day van Allianz, waar de Duitse verzekeraar een update aan beleggers gaf. De ervaring leert dat de ambitie tijdens dat soort gelegenheden er niet bepaald vanaf druipt. Hetzelfde konden we al vaststellen tijdens de beleggersdag van 2021. Toen werden de financiële doelstellingen slechts miniem bijgesteld. In plaats van op een winst- en dividendgroei van 5 procent per aandeel mikte Allianz op een percentage net daarboven. Dat deed het ook voor het rendement op het eigen vermogen (RoE) van 13 procent. Hoewel die doelstellingen keurig zijn ingelost, is er weinig ruimte om sneller te groeien dan de volwassen verzekeringsbranche.

In de aanloop naar de beleggersdag ligt de nadruk dan ook vooral op de RoE en de mogelijke afsplitsing van de divisie vermogensbeheer. Tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar kwam dat rendement uit op 17,5 procent, tegenover 16,1 procent in 2023. Daarmee presteert Allianz beduidend beter dan zowel het Europese sectorgemiddelde van 11 procent als het eigen streefdoel. Het zou een duidelijk signaal van vertrouwen zijn als de doelstelling naar minstens 14 procent wordt getild. Als een deel van het overkapitaal via een aandeleninkoop of een kapitaaluitkering naar beleggers stroomt, is dat ook in mindere periodes een realistisch percentage.

Conclusie

Met een verwachte uitkering van 14,50 euro per aandeel over 2024 komt het verwachte dividendrendement uit op 4,8 procent. Dat steekt wat mager af tegenover de ruim 6 procent van andere Europese verzekeraars. Door het conservatieve voorspelbare beleid en de grote omvang is Allianz echter een meer defensieve belegging dan sectorgenoten. Op basis daarvan blijft het advies om het aandeel te houden van kracht.



houden/afwachten: laag: 2A294,4 euroALV GYNL0015002AH0Amsterdam113,7 miljard euro1211,5+28%-1%