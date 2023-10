Aalberts is aanwezig op de goede markten

De expansie van Aalberts op groeiende eindmarkten zoals de chipindustrie wordt door beleggers nog onderschat.

Aalberts stond onder oprichter Jan Aalberts bekend als een overnamemachine. Zijn opvolger Wim Pelsma, die vorige maand afscheid nam, was ook niet wars van acquisities, maar bracht tegelijk meer focus door ook bedrijven te verkopen. Met de opbrengst werden versterkende overnames binnengehaald. Aalberts staat daardoor veel steviger. Met zijn krachtige posities, zijn innovatieve vermogen en zijn aanwezigheid op nichemarkten beschikt Aalberts over veel prijskracht. Dat zorgt voor hoge, goed houdbare winstmarges. Jaarlijks wordt ruim 5 procent van de omzet geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

Aalberts streeft op middellange termijn naar een jaarlijkse autonome groei van 4 à 6 procent en een winstmarge van 16 à 18 procent. Bij de halfjaarresultaten van eind juli kondigde de groep een solide autonome groei van 5,6 procent aan en zou de winstmarge slechts licht zakken van 15,5 naar 15,4 procent. Alle investeringen van de afgelopen jaren in innovatie en productiecapaciteit betalen zich duidelijk uit.

Een groot pluspunt is de sterke financiële positie. Vooral door voorraadafbouw steeg de ebitda in de eerste jaarhelft fors van 90 naar 221 miljoen euro. De nettoschuld kon daardoor met 21 miljoen euro omlaag. De schuldgraad (netto financiële schuld tegenover ebitda) steeg lichtjes van 1,1 naar 1,2 tegenover eind vorig jaar, een heel comfortabel niveau. Aalberts streeft naar een schuldgraad van minder dan 2,5 en zit daar dus ruim onder. De sterke financiële positie maakt Aalbers minder gevoelig voor de stijgende marktrente, al zaten de financiële lasten wel in de lift. Ook geeft het ruimte voor interessante overnames en investeringen om de omzet en de winst nog te doen stijgen. In de eerste jaarhelft zijn de kapitaalinvesteringen met maar liefst 38 procent opgevoerd.

Conclusie

Wij blijven bij ons positieve advies voor het aandeel van Aalberts, zeker voor de lange termijn. De expansie van zijn marktaandeel op groeiende eindmarkten zoals de chipindustrie wordt door beleggers nog onderschat.