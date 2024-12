Akzo Nobel maakt pas op de plaats

AkzoNobel heeft meer tijd nodig om zijn schuldenlast af te bouwen dan verwacht. Er zijn echter aanwijzingen dat het in 2025 orde op zaken zal stellen.

De omzet en ebitda kwamen ongeveer uit op hetzelfde niveau als in 2023. Toch is de beurskoers met 26 procent gedaald. Dat komt deels omdat beleggers rekenden op een herstel van de omzet en de winst in 2024. Minstens zo belangrijk is dat de doelstelling op middellange termijn voor een verbetering van de aangepaste ebitda-marge tot boven 16 procent (13,4% in 2023) en een gezondere schuldverhouding geen stap dichterbij is gekomen. De kredietbeoordelaar S&P waarschuwde beleggers dat de rating mogelijk een niveau wordt teruggeschroefd. Een degradatie van investmentgrade- naar de junkbondstatus zou dan dichtbij komen.

Maar dat is niet het meest waarschijnlijke scenario. Er zijn redenen om te veronderstellen dat 2025 er anders zal uitzien voor AkzoNobel dan vorig jaar. Zo zet de onderneming 100 tot 130 miljoen euro opzij voor een reorganisatie, waarbij 2.000 banen verdwijnen. Die maatregel moet vanaf volgend jaar een besparing van 120 tot 150 miljoen euro opleveren. Dat komt bovenop de besparing van 70 miljoen euro die voortvloeit uit de efficiencyslag die AkzoNobel het lopende jaar doorvoerde. Behalve van lagere kosten kan het in 2025 ook profiteren van een voorraadafbouw bij de klanten en een bescheiden marktherstel. Door de kostenmaatregelen kan een omzetgroei van 3 tot 4 procent zich vertalen in een toename van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 10 procent.

Conclusie

CEO Grégoire Poux-Guillame heeft in 2024 bewezen dat hij bedreven is in het sturen van de analistenverwachtingen. In dat opzicht is het een gunstig signaal dat verschillende zakenbanken hun vierdekwartaalprognoses hebben verhoogd. Het vooruitzicht dat AkzoNobel in 2025 goede vooruitgang boekt bij het verlagen van de schuldpositie, het uitzicht op een gestaag groeiend dividendrendement van 3,5 procent en de redelijke waardering (koers-winstverhouding van 15 voor 2025) zijn een aanleiding om het advies te verhogen.

koopwaardiggemiddeld1B55,64 euroAKZA NANL0013267909Euronext Amsterdam9,53 miljard euro1615-23%3,5%