Aker BP verhoogt jaarverwachtingen na recordkwartaal

Met Aker BP kunt u inspelen op de chronische onderinvestering in de zoektocht naar nieuwe oliebronnen.

De Noorse olie- en gasproducent pakte uit met sterke kwartaalcijfers. De gemiddelde dagproductie bedroeg in het tweede kwartaal een record van 480.700 vaten olie-equivalent, een stevige verbetering van het vorige record van 452.700 vaten in het eerste kwartaal. Tegenover de 180.300 vaten olie-equivalent in het tweede kwartaal van vorig jaar is er een ruimschootse verdubbeling.

De productie verdubbelde vanaf het derde kwartaal van vorig jaar dankzij de overname van de olie- en gasactiva van het Zweedse Lundin Energy. Sinds december 2022 zorgde de opstart van de tweede productiefase van het Sverdrup olie- en gasveld voor een nieuwe sprong van de productie. Het belang van Aker BP in Sverdrup is door de overname van de activa van Lundin Energy gestegen van 11,6 naar 31,57 procent. De gemiddelde dagproductie van Sverdrup stijgt in de tweede productiefase van 535.000 naar 720.000 vaten olie-equivalent, met plannen om te klimmen tot 755.000 vaten. Het gigantische veld zal naar verwachting minstens vijftig jaar produceren.

De productiestijging gaat gepaard met een daling van de productiekostprijs per vat olie-equivalent. Ook daar neemt Sverdrup de groep op sleeptouw. De kostprijs op groepsniveau zakte van 7,2 dollar per vat olie-equivalent in het eerste kwartaal naar 5,6 dollar in het tweede kwartaal, alweer een record. Tegelijk blijft de CO2-afdruk gunstig evolueren met een daling van 2,9 naar 2,6 kilogram per vat olie-equivalent.

De evolutie van de olie- en gasprijzen was iets minder gunstig. De gemiddelde gerealiseerde gasprijs zakte van 98,7 naar 63,9 dollar per vat olie-equivalent, terwijl de gemiddelde olieprijs beperkt terugviel, van 78,4 dollar naar 76,8 dollar per vat. Gas levert zowat 15 procent van het groepsvolume aan, zodat de Noren bij uitstek een oliespeler zijn. De lagere prijzen zorgden ondanks de recordproductie voor een beperkte omzetdaling tegenover het eerste kwartaal: -0,6 procent tot 3,29 miljard dollar (2,03 miljard in het tweede kwartaal van 2022). De operationele winst klom wel (+15% tot 2,26 miljard dollar) en de nettowinst verdubbelde tot 397 miljoen dollar door minder eenmalige afschrijvingen.

De Noren stelden de jaarverwachtingen positief bij. De verwachte gemiddelde dagproductie stijgt van 430.000 à 460.000 vaten olie-equivalent naar 445.000 à 470.000 vaten, tegen een gemiddelde productiekostprijs van 6 à 7 dollar per vat. Wegens een hoge voorafbetaling van belastingen (2,82 miljard dollar) steeg de nettoschuld het afgelopen kwartaal met 1,1 miljard dollar tot een nog steeds lage 3,1 miljard. Het bedrijf gaf in juni twee obligaties uit voor in totaal 1,5 miljard dollar en kocht uitstaande obligaties voor 1 miljard terug. Daarmee verlengde de gemiddelde looptijd van de schulden van 5,4 naar 6,7 jaar. De ambitieuze Noren vorderen snel om de gemiddelde dagproductie tegen 2028 te verhogen tot 525.000 vaten olie-equivalent.

In juni werd een nieuwe ontdekking gedaan in het Yggdrasil-gebied, die de resources met minstens 10 procent zal verhogen. Het gaat om het grootste ontwikkelingsproject, dat de productie naar verwachting in 2027 zal opstarten en waarvan de bouw 10,7 miljard dollar zal kosten.

Conclusie

Het aandeel van Aker BP is na een lastige periode aan de beterhand. Hoewel de recessievrees nog tijdelijk kan wegen op de olieprijs, blijft het goedkoop gewaardeerde aandeel een uitstekende manier om in te spelen op de chronische onderinvestering in de zoektocht naar nieuwe oliebronnen van de voorbije tien jaar. Koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 267,7 NOK

Ticker: Aker BP NO

ISIN-code: NO0010345853

Markt: Oslo

Beurskapitalisatie: 168,8 miljard NOK

K/w 2022: 8,6

Verwachte k/w 2023: 7,1

Koersverschil 12 maanden: -15%

Koersverschil sinds jaarbegin: -12%

Dividendrendement: 8,4%