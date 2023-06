Air France-KLM laat coronacrisis achter zich

Voor heel 2023 rekent de groep op een bezettingsgraad van 95 procent tegenover 2019.

Air France-KLM boekte over het eerste kwartaal een omzet van 6,3 miljard euro, 5,7 procent meer dan in dezelfde periode in 2019 en 42 procent meer dan vorig jaar. Daar zitten flinke prijsstijgingen in, maar het illustreert het herstel van de groep. Boekingen voor de zomerperiode liggen weer op vertrouwde niveaus, ondanks alle problemen op de luchthavens. De vrije kasstroom kwam met 683 miljoen euro zelfs bijna drie keer zo hoog uit als in het eerste kwartaal van 2019. Het nettoverlies van 344 miljoen euro was conform de verwachting en is fors beter dan een jaar terug (552 miljoen nettoverlies), maar door aanhoudend hoge rentelasten wel hoger dan vier jaar geleden (320 miljoen nettoverlies).

Het concern is volledig verlost van alle overheidsleningen met restricties. Door de goede kasstroom kon de schuldenlast met 859 miljoen euro omlaag tot 5,48 miljard euro. De verhouding tussen de nettoschuld en de ebitda bedroeg eind maart 1,5 tegen nog 1,8 eind 2022. Een verdere schuldafbouw is het doel, zonder dat dat tot winstverwatering moet leiden. Air France-KLM kampt nog wel altijd met een negatief eigen vermogen van 3,4 miljard euro, waarmee een nieuwe kapitaalverhoging niet van de baan is.

Bij de jaarcijfers 2022 benadrukte Air France-KLM nogmaals de doelstellingen voor de periode van 2024 tot 2026. Vanaf 2024 verwacht het bedrijf dat de capaciteit weer op het niveau van 2019 staat. Door allerlei maatregelen, waaronder minder personeel, denkt het de kosten per eenheid met 1 tot 4 procent terug te dringen en daarmee de overige kostenstijgingen te compenseren. De beoogde margeverbetering gecombineerd met lagere rentelasten kan de winst per aandeel tegen 2025 richting 0,50 euro stuwen.

Conclusie

Voor heel 2023 rekent de groep op een bezettingsgraad van 95 procent tegenover 2019. We komen uit op een koers-winstverhouding in de buurt van 5 voor dit jaar. Er zijn veel onzekere variabelen. Maar nu het ergste achter de rug lijkt en de waardering bescheiden oogt, verhogen we ons advies naar ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 1,74 euro

Ticker: AF FP

ISIN-code: FR0000031122

Markt: Parijs

Beurskapitalisatie: 4,48 miljard euro

K/w 2022: 2,5

Verwachte k/w 2023: 5

Koersverschil 12 maanden: +9%

Koersverschil sinds jaarbegin: +41%

Dividendrendement: –