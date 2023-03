AI prikkelt beleggersfantasie, Nvidia profiteert

In de technologiesector zijn er op dit moment twee letters die de rest van het alfabet overbodig lijken te maken: AI voor artificiële intelligentie. Voor beleggers is die afkorting dit jaar een toverspreuk: aandelen die actief zijn met artificiële intelligentie, zijn tientallen of honderden procenten gestegen.

Nvidia is een van die aandelen. Het bedrijf ontwerpt de chips waarop veel AI-modellen draaien. De aandacht voor AI is de meest waarschijnlijke verklaring voor het koersverloop de laatste maanden, want de recente kwartaalcijfers bieden weinig aanknopingspunten. Nvidia zag de kwartaalomzet met 20,8 procent afnemen ten opzichte van een jaar geleden. Voor het inmiddels begonnen eerste kwartaal rekent het bedrijf op een terugval van weer 20 procent ten opzichte van een jaar geleden. Maar ten opzichte van het afgelopen kwartaal wordt wel een groei van ongeveer 7 procent verwacht.

Door de magere laatste kwartalen is de winst per aandeel voor het gebroken boekjaar 2023 uitgekomen op 1,76 dollar. Daarmee bedraagt de koers-winstverhouding een hoge 130. Voor het nieuwe jaar lijkt verbetering van vooral de winst mogelijk en houdt de markt rekening met een verdubbeling van de winst per aandeel. Dan is de k/w nog altijd ongeveer 65, een waardering die zich laat verklaren door de toekomstverwachtingen.

Nvidia is een leider in sectoren met veel potentie. In het verleden heeft het bedrijf al laten zien dat de omzet in een jaar met meer dan 50 procent kan toenemen. Het heeft ook hoge marges en een sterke balans.

Conclusie

De vraag is of de toekomstige resultaten genoeg zijn om de huidige koers van het aandeel te rechtvaardigen. We voorspellen voor de komende twee jaren een behoorlijk hoge groei. De winst per aandeel kan over twee jaar rond 7 dollar uitkomen. Daarmee is de k/w ongeveer 32, al een stuk redelijker, maar dat is pas over twee jaar. Nvidia is een topbedrijf, maar heeft ook een heel hoge waardering. Daarom gaat het advies naar ‘houden/afwachten’.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 257,25 dollar

Ticker: NVDA US

ISIN-code: US67066G1040

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 635,4 miljard USD

K/w 2022: 128

Verwachte k/w 2023: 64,5

Koersverschil 12 maanden: -7%

Koersverschil sinds jaarbegin: +76%

Dividendrendement: 0,1%