Ahold Delhaize presteert zwak in de VS

De supermarktgroep boekte in het derde kwartaal minder winst en verlaagde de winstverwachting voor dit jaar. In de Verenigde Staten staan de omzet en de marges onder druk, maar Ahold start wel een nieuwe aandeleninkoop. De beleggers reageerden ontgoocheld. Met name de prestatie in de Verenigde Staten was ondermaats. Dat woog op groepsniveau, aangezien de Amerikaanse winkels instaan voor 62 procent van de omzet. Die omzet daalde met 2,1 procent, naar 21,9 miljard euro, maar kwam op vergelijkbare basis (bij constante wisselkoersen) wel 3,1 procent hoger uit. Europa liet een groei met 7 procent optekenen, de VS bleven steken op 0,9 procent. De onlineverkoop steeg bij constante wisselkoersen met 6,4 procent. Ahold kampt in de VS met hogere bedrijfskosten, en nu de Amerikaanse overheid haar steunprogramma’s afbouwt, geven de consumenten er ook minder uit.

De ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) in de VS daalde naar 4,2 procent, flink lager dan de 5 procent van vorig jaar en onder de verwachte 4,4 procent. Europa deed het beter met een marge van 3,5 procent, onveranderd tegenover vorig jaar en licht boven de prognose van 3,4 procent. Op groepsniveau daalde de marge daardoor van 4,4 procent vorig jaar naar 3,8 procent. Dankzij een betere eerste jaarhelft ligt de marge na drie kwartalen nog op 4 procent. Dat is ook het cijfer dat Ahold vooropstelt voor het boekjaar.

De nettowinst lag met 394 miljoen euro ver onder de consensus van 549 miljoen, door herstructureringskosten en een afboeking van 153 miljoen euro op de waarde van FreshDirect, dat wordt verkocht aan het Turkse Getir. De winstprognose gaat omlaag. Waar Ahold Delhaize tot nu nog uitging van een vergelijkbare winst tegenover 2022 (2,55 euro per aandeel) wijzigde de groep dat naar een iets lagere winst.





Conclusie

Ahold Delhaize start begin volgend jaar met een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 1 miljard euro. We verlagen de winstprognose voor 2023 naar 2,5 euro per aandeel, maar het verwachte dividend blijft wel staan op 1,1 euro per aandeel. Tegen 11 keer de winst en met een brutorendement van meer dan 4 procent blijft het advies wel ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 26,96 euro

Ticker: AD NA

ISIN-code: NL0011794037

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 25,91 miljard euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: +2%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 4,0%