Adviesverlaging voor Deere & Company

Voor de grootste naam in de sector van de landbouwwerktuigen is het boekjaar 2023-2024 (afsluitdatum 30 oktober) al enige tijd afgelopen. Het was zeker geen grandcrujaar, met stevige omzet- en winstdalingen. Het bedrijf dat in 1837 door hoefsmid John Deere werd gesticht, haalde in het afgelopen kwartaal 64 procent van de omzet uit de landbouwactiviteiten. De resterende inkomsten komen uit materialen voor bouw, bosbouw en wegenbouw en er is de financiële poot, die zich met verhuur en leasing van vooral landbouwvoertuigen bezighoudt.

Het vierde kwartaal leverde een 28 procent lagere omzet op van 11,14 miljard dollar, tegenover 15,41 miljard dollar in de periode september-november 2023. Toch lag het cijfer in lijn met de analistenverwachting. De winst landde op 1,24 miljard dollar, liefst 47 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Per aandeel kwamen we uit op 4,55 dollar versus 8,26 dollar in het vierde kwartaal van het vorige boekjaar. Over het hele boekjaar zakte de omzet met 16 procent (van 61,25 naar 51,72 miljard dollar) en de winst maakte een duik van 30 procent (van 10,17 naar 7,10 miljard dollar). Per aandeel is de winst teruggevallen van 34,63 naar 25,62 dollar. Door de forse daling van de graanprijzen zien boeren meer en meer af van het kopen van nieuwe machines en oogstmateriaal.

Dat het aandeel ondanks de minder gunstige resultaten toch een uitermate positieve marktreactie kreeg, had te maken met de beter dan verwachte winstprognose voor het boekjaar 2024-2025 van 5 tot 5,5 miljard dollar.

Conclusie

De waardering van de kampioen in de landbouwwerktuigen is de voorbije maanden opgelopen: een verwachte koers-winstverhouding van 24,5 voor het lopende boekjaar en een verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) van 16. Dat is aan de hoge kant. Vandaar de adviesverlaging naar ‘houden’. Er zijn in de landbouwsector vele goedkopere alternatieven, zoals Mosaic.



houden/afwachtengemiddeld2B

Koers: 478,77 dollar

Ticker: DE US

ISIN-code: US2441991054

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 130,39 miljard dollar

K/w 2024: 19

Verwachte k/w 2025: 24,5

Koersverschil 12 maanden: +21%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: 1,3%