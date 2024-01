Advanced Micro Devices is de runner-up van Nvidia

Het bedrijf onderscheidt zich vooral door een indrukwekkend trackrecord in onderzoek en ontwikkeling.

Advanced Micro Devices (AMD) was jarenlang het kleine broertje van Intel in het segment van microprocessors voor pc’s, maar in 2023 werd AMD voor het eerst groter in beurswaarde. AMD kende een lastig 2022 met een koersdaling van 65 procent, maar die werd grotendeels gecompenseerd door een rendement van bijna 120 procent in 2023. Toch noteert AMD nog altijd onder de topkoers van november 2021.

Het bedrijf onderscheidt zich vooral door een indrukwekkend trackrecord in onderzoek en ontwikkeling. Ook toen AMD nog veel kleiner dan Intel was, kon het regelmatig uitpakken met technisch meer geavanceerde chips. Nu wil men hetzelfde doen met chips voor artificiële intelligentie (AI). Het is niet realistisch dat AMD op korte termijn een bedreiging vormt voor de dominante positie van Nvidia in het AI-segment, maar het bedrijf kan in de toekomst zeker een belangrijke rol opeisen.

De AI-chips maken deel uit van het Datacenter-segment van AMD, dat instaat voor 28 procent van de groepsomzet. Op jaarbasis was er in het derde kwartaal nog een kleine omzetdaling omdat er na jaren van zware investeringen in datacenters een afkoeling in de markt voor serverchips was. Op kwartaalbasis was er wel een groei met 21 procent. Die zal in 2024 doorzetten dankzij het AI-segment. AMD bracht eind 2023 nieuwe AI-processors op de markt, waarvan het verwacht dat die in het vierde kwartaal al 400 miljoen dollar omzet zullen opleveren. Dat moet volgend jaar oplopen naar minstens 2 miljard dollar en wellicht meer, want AMD is onder CEO Lisa Su nogal conservatief met zijn prognoses. Toch blijft AMD daarmee een relatief kleine speler. Alleen al in het derde kwartaal bedroeg de omzet van Nvidia uit AI-chips 14 miljard dollar, goed voor een marktaandeel van meer dan 90 procent.

AMD verwacht dat de markt voor AI-chips met 70 procent per jaar zal groeien en tegen 2027 400 miljard dollar zal waard zijn. Onder meer Meta, Microsoft en Oracle hebben al toegezegd de AI-chips van AMD te zullen gebruiken.

In het Client-segment (25% van de groepsomzet) is er beterschap op komst, nu de voorraadcorrectie stilaan achter de rug lijkt. De industriegroep SEMI mikt volgend jaar weer op een groei met 2 tot 5 procent voor de vraag naar pc’s en laptops. AMD beschikt met de Ryzen-processoren over een sterke marktpositie. Gaming (26% van de omzet) boerde in 2023 achteruit door een lagere vraag naar spelconsoles. De Xbox zit op het einde van zijn levenscyclus en wellicht komt er ook een update van de Playstation. Daardoor zal AMD ook in dat segment in 2024 weer met groei kunnen aanknopen.

Na het derde kwartaal beschikte AMD over 3,6 miljard dollar cash en 2,2 miljard dollar aan verhandelbare effecten. Daar staat een langetermijnschuld van 1,7 miljard dollar tegenover. Door investeringen lag de vrije kasstroom in 2023 iets lager, maar de balans blijft gezond. AMD keert geen dividend uit, maar heeft wel een inkoopprogramma voor eigen aandelen lopen. In het derde kwartaal werd voor 511 miljoen dollar eigen aandelen ingekocht. AMD heeft nog 5,8 miljard dollar ter beschikking voor aandeleninkopen.



Conclusie

Het verschil in omvang met Nvidia blijft groot, want de ondernemingswaarde van AMD bedraagt minder dan een vijfde van die van de concurrent. AMD is ook minder duur, hoewel dat heel relatief is tegen 10 keer de verwachte omzet en meer dan 40 keer de verwachte winst. De voorbije maanden is de koers van AMD al flink geklommen in anticipatie op een herstel van de pc-markt en het groeipotentieel in AI. Voor wie het aandeel AMD nog niet bezit, komen er wellicht nog betere instapmomenten. Voorlopig te behouden.

Koers: 147,41 dollar

Ticker: AMD US

ISIN-code: US0079031078

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 238 miljard dollar

K/w 2023: 55

Verwachte k/w 2024: 41

Koersverschil 12 maanden: +127%

Dividendrendement: –

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B