Adobe Systems verhoogt winstprognoses

Technologiebedrijven die de winstverwachtingen verhogen, zijn tegenwoordig dun gezaaid. Adobe Systems is een van die witte raven waar de zaken wel nog goed gaan. De producent van grafische software zag in het eerste kwartaal van het fiscaal boekjaar – drie maanden tot eind februari – de omzet met 13 procent aandikken (9% bij constante wisselkoersen) tot 4,66 miljard dollar, een fractie boven de consensusverwachting. Ook het winstcijfer van 3,8 dollar per aandeel lag iets boven de gemiddelde analistenprognose (3,7 dollar).

De grootste afdeling Digital Media ontgoochelde niet met een omzetgroei van 13 procent naar 2,76 miljard dollar, goed voor 59 procent van de groepsomzet. De groei was zowel bij particulieren als bij bedrijven sterk met goede prestaties van Photoshop en Lightroom. Document Cloud, met de Acrobat-productlijn, is de kleinste afdeling, maar kon een recordomzet van 634 miljoen dollar voorleggen en was daarmee de snelste groeier in de groep (+16%). Experience Cloud groeide met 14 procent en staat in voor een kwart van de groepsomzet.

Adobe verhoogde de winstverwachting voor het volledige boekjaar van 15,3 naar 15,6 dollar per aandeel. Dat impliceert een winstgroei met 14 procent op jaarbasis. De geplande overname van de niet-beursgenoteerde sectorgenoot Figma wordt nog onderzocht door de mededingingsautoriteiten. Adobe verwacht wel dat de transactie nog dit boekjaar afgerond kan worden.

Adobe keert geen dividend uit maar koopt wel eigen aandelen in. Twee jaar geleden startte een inkoopprogramma ter waarde van 15 miljard dollar. In het eerste kwartaal spendeerde Adobe 1,4 miljard dollar aan 5 miljoen aandelen. Het softwarebedrijf heeft nog 5,2 miljard dollar te besteden.

Conclusie

Tegen 24 keer de verwachte winst en ruim 8 keer de omzet is Adobe niet goedkoop. Daar tegenover staat wel een verwachte winst- en omzetgroei met respectievelijk 14 en 10 procent, goede vooruitzichten en een sterke balans met een nettocashpositie van 2 miljard dollar. Daarom blijft het aandeel koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 373,40 dollar

Ticker: ADBE US

ISIN-code: US00724F1012

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 171,6 miljard dollar

K/w 2022: 27

Verwachte k/w 2023: 24

Koersverschil 12 maanden: -17%

Koersverschil sinds jaarbegin: +11%

Dividendrendement: –