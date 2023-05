Adidas heeft een Yeezy-kater

In het hoofdkwartier van adidas in het Duitse Herzogenaurach likt men nog steeds de wonden van de samenwerking met de controversiële rapper en ontwerper Kanye West, die tegenwoordig als Ye door het leven wenst te gaan. Geruime tijd was de man de belangrijkste businesspartner van adidas, maar zeven maanden geleden maakten zijn antisemitische uitspraken een einde aan de samenwerking.

Het zadelde het Duitse sportmerk met een flinke kater op. Miljoenen paren Yeezy’s liggen nog onverkocht in talloze opslagplaatsen, van de Verenigde Staten tot China. De potentiële verkoopwaarde bedraagt 1,3 miljard dollar. Maandenlang zocht het management naar een galante oplossing voor dat debacle. De meeste absurde voorstellen passeerden de revue, zoals opstoken of een voor een de logo’s en de stickers van de schoenen halen. Uiteindelijk is beslist ze toch te verkopen en een belangrijk deel van de opbrengst te schenken aan landen en regio’s met grote noden, zoals Syrië en Turkije.

Zonder de Yeezy-catastrofe was de verkoop in het eerste kwartaal gestegen met 9 procent tegenover de eerst drie maanden van 2022. Met het debacle is er een daling van 0,5 procent, van 5,302 naar 5,274 miljard euro. Door de gestegen kosten (+9,7%) betekent dat een flinke knauw voor de brutomarge (brutowinst/omzet) en de bedrijfswinst (ebit). De eerste ging van 49,9 naar 44,8 procent, de tweede van 437 naar 60 miljoen euro. De Duitse sportmerkengigant sloot het eerste kwartaal af met een nettoverlies van 30 miljoen euro, of 0,22 euro per aandeel.





Conclusie

De nieuwe CEO, Björn Gulden, moet de reputatie van adidas heropbouwen en heeft het steeds over een overgangsjaar 2023 voor de groep. Echt goedkoop is het aandeel niet gewaardeerd, tegen 13,5 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2023. Over de afgelopen vijf jaar was dat gemiddeld 14,5 keer. Pas bij signalen dat Gulden de bakens weet te verzetten, kan het advies weer naar ‘koopwaardig’.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 154,32 euro

Ticker: ADS GY

ISIN-code: DE000A1EWWW0

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 27,78 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -16%

Koersverschil sinds jaarbegin: +21%

Dividendrendement: 0,4%