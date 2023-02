Aandeelhouder blijft winnaar bij Disney

De activistische aandeelhouder Nelson Peltz heeft de boel bij Walt Disney flink opgeschud. Dat valt duidelijk in goede aarde bij beleggers, die het aandeel weer omarmen.

Bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers over het gebroken boekjaar 2023 liet Disney weten 5,5 miljard dollar kosten te gaan besparen, onder meer door 7.000 mensen te ontslaan. De ingreep draagt duidelijk de handtekening van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz, die afgelopen kwartaal een grote positie had opgebouwd. Zijn belangrijkste punt was dat Disney te veel geld uitgeeft. De omzet steeg in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar van 21,8 miljard naar 23,5 miljard dollar. Ondanks die groei daalde de winst per aandeel van 1,06 naar 0,99 dollar. De kostenbesparingen moeten er de komende kwartalen voor zorgen dat ook de winst per aandeel weer stijgt.

Disney heeft op de beurs wat van zijn glans verloren, maar het bedrijf weet nog steeds kaskrakers te lanceren. In december kwam Avatar: The Way of Water uit. Het budget van de film bedroeg 250 miljoen dollar en de omzet bij bioscopen staat op 2,2 miljard dollar. Het succes van die productie betekent dat de catalogus van de streamingdiensten van Disney+ alleen maar zal uitbreiden. Een jaar geleden telde Disney+ 84 miljoen abonnementen, nu staat de teller op 104,3 miljoen. Daarnaast groeide het bedrijfsonderdeel HULU in diezelfde periode van 45,3 naar 48 miljoen abonnementen en ging ESPN+ van 21,3 naar 24,9 miljoen.

Conclusie

Sinds kort behoort het Disney-aandeel tot de voorbeeldportefeuille. De koers van het aandeel was van een top van meer dan 200 naar onder 100 dollar gezakt en omdat Peltz de boel zou gaan opschudden. De activistische aandeelhouder eiste een plek in de raad van bestuur. Na de publicatie van de cijfers zei hij dat hij de strijd staakt omdat hij zijn doelen bereikt heeft. De winnaar is in zijn ogen niet CEO Robert Iger, maar de aandeelhouders van Disney, die krijgen waar ze recht op hebben. Door de recente koersstijging van het aandeel Disney is de waarderingsmaatstaf op basis van omzet en totale beurswaarde opgelopen van 1,9 naar 2,4. Het gemiddelde in het pre-coronajaar 2019 was 3,2 en mogelijk gaan we daar weer naartoe. Het koopadvies blijft gehandhaafd.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 105,22 dollar

Ticker: DIS US

ISIN-code: US2546871060

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 192,22 miljard dollar

K/w 2022: 41

Verwachte k/w 2023: 26

Koersverschil 12 maanden: -30%

Koersverschil sinds jaarbegin: +21%

Dividendrendement: –