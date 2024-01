Europees dividendseizoen van start: een overzicht

Aan het begin van het cijferseizoen druppelen de eerste dividendberichten uit Europa binnen. In de Verenigde Staten verhoogden veel grote namen al het dividend.

Europees dividend

ASML

De semiconductorreus verhoogt het dividend over 2023 met ruim 5 euro naar 6,10 euro per aandeel. Het slotdividend gaat van 1,69 euro naar 1,75 euro, maar eerst zal ASML op 5 februari nog ex-dividend noteren voor een interim dividend van 1,45 euro. Ondanks het succes op de beurs is het de kleinste dividendverhoging in de laatste tien jaar, ASML eerder juist altijd hoge ogen gooide met dubbelcijferige verhogingen. Het rendement is nu nog 0,8%.

Ericsson

De Zweedse netwerkapparatuurspecialist Ericsson, concurrent van Nokia (zie hierna), betaalt beleggers een onveranderd dividend van 2,70 Zweedse kroon per aandeel, verdeeld over tweede gelijke interim dividenden van 1,35 Zweedse kroon. Op 4 april is de eerste ex-dividenddatum, het dividendrendement van Ericsson is nu 4,5%.

Investor AB

Investor AB, met een beurswaarde van omgerekend 70 miljard dollar grootste investeringsmaatschappij van Zweden, verhoogt het dividend van 4,40 naar 4,80 Zweedse kroon. Op 8 mei gaat het in 1916 door de familie Wallenberg opgerichte bedrijf ex-dividend voor een interim dividend van 3,60 Zweedse kroon. Investor AB staat op een all time high rond 2,40 Zweedse kroon en geeft nog 2,0% dividend.

Louis Vuitton Moët Hennessy

Luxegoederenreus LVMH betaalt een ruim 8% hoger dividend van in totaal 13,00 euro over boekjaar 2023. De ex-dividenddatum voor het slotdividend van 7,50 euro is 23 april.

Nokia

Het Finse netwerkbedrijf Nokia gaat op 29 januari 2024 ex-dividend voor 0,03 euro per aandeel, gelijk aan de uitkering in de voorgaande drie kwartalen. Over boekjaar 2023 betaalt Nokia een dividend van in totaal 0,13 euro per aandeel, samen met een nieuw aandeleninkoopprogramma van 600 miljoen euro. Het dividendrendement is naar schatting dan 3,8%, bij een koers van 3,38 euro.

Amerikaans dividend

Kimberly-Clark

Dividend Aristocrat Kimberly-Clark verhoogt het dividend met 3,4% naar 1,22 dollar per kwartaal. Het is het 52ste jaar op rij van dividendverhogingen door het bedrijf achter merken als Kleenex en Huggies. Het dividendrendement is 4,1%.

Halliburton

Olie- en gasdienstverlener Halliburton verhoogt het dividend met 6% naar 0,17 dollar per kwartaal. Dat ligt nog altijd onder het dividend van 0,18 dollar van voor de coronapandemie. Het dividendrendement van Halliburton, dat sterk herstelde na een dieptepunt van minder dan 5 dollar in 2020, is 1,9%, bij een koers van 37 dollar.

Schlumberger

Halliburton’s sectorgenoot Schlumberger doet het met een dividendverhoging van 10% naar 0,275 dollar per aandeel een stukje beter en biedt met 2,1% een vergelijkbaar dividendrendement. Ook Schlumberger, dat voor corona 0,50 dollar per kwartaal betaalde, moet nog een flinke inhaalslag maken.

Blackrock

De door Larry Fink opgerichte vermogensbeheerder achter de iShares ETF’s gaat 2% meer dividend uitkeren. Het nieuwe kwartaaldividend van 5,10 dollar per aandeel geeft een dividendrendement van 2,6%.

Consolidated Edison

Consolidated Edison verhoogt het dividend met 2,5% naar 0,83 dollar per kwartaal. Het is het 50ste jaar op rij dat het nutsbedrijf dat elektriciteit, gas en stoom levert aan klanten in de regio New York City het dividend verhoogt. Het dividendrendement is nu 3,8%.

Walgreens Boots Alliance

Apothekersketen Walgreens Boots Alliance verlaagde het dividend van 0,48 dollar naar 0,25 dollar per kwartaal en wordt op 1 februari ook verwijderd uit de befaamde S&P500 Dividend Aristocrats Index. Walgreens, dat in 2017 ver voor de ellende van de laatste jaren werd verkocht voor de dividendportefeuille, verhoogde het dividend 48 jaar op rij.