Apple heeft zijn resultaten over het eerste kwartaal van het boekjaar 2025 gedeeld en pakt uit met een recordomzet. Hoewel de verkoop van iPhones tegenvalt en consumenten nog niet warm lopen voor de AI-functies van Apple Intelligence, boden de diensten van Apple een onverwachte uitkomst. De omzet van onder meer Apple TV+ en iCloud steeg met 14 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat toont aan dat Apple steeds minder afhankelijk wordt van de verkoop van hardware. Dat is een droomscenario voor het techbedrijf.

“Het beste kwartaal ooit.” Met die zwaargewichtige woorden vatte Apple-CEO Tim Cook het eerste kwartaal van het boekjaar 2025 samen tegenover de aandeelhouders. Dat is markant, want het voorbije kwartaal was de eerste grote test voor de iPhone 16 en Apple Intelligence. In de periode die eindigde op 28 september – in volle feestdagenperiode – verkocht Apple minder iPhones dan het jaar voordien en zelfs nog minder dan analisten hadden verwacht. De iPhone-omzet bedroeg 69,14 miljard dollar, tegenover de verwachte 71 miljard van analisten en de 69,7 miljard die Apple in de laatste maanden van 2023 heeft gegenereerd.

De kracht van diensten

Apple voert al langer de strategie om die diensten te laten groeien en zo meer op software te leunen dan op de verkoop van hardware. De recente cijfers tonen aan dat het bedrijf meer dan op de goede weg is om in dat opzet te slagen. Abonnementen zijn de laatste jaren een geliefde inkomstenstroom geworden voor techbedrijven, omdat zo’n omzet minder cyclisch en stabieler is dan die uit de verkoop van hardware.

Het eerste kwartaal van Apple in cijfers: Winst per aandeel (EPS): 2,40 dollar vs. 2,35 dollar verwacht Omzet: 124,30 miljard dollar vs. 124,12 miljard dollar verwacht iPhone-omzet: 69,14 miljard dollar vs. 71,03 miljard dollar verwacht Mac-omzet: 8,99 miljard dollar vs. 7,96 miljard dollar verwacht iPad-omzet: 8,09 miljard dollar vs. 7,32 miljard dollar verwacht Overige omzet: 11,75 miljard dollar vs. 12,01 miljard dollar verwacht Omzet uit diensten: 26,34 miljard dollar vs. 26,09 miljard verwacht Brutomarge: 46,9% vs. 46,5% verwacht

Apple bouwt graag een virtuele muur rond zijn apparaten en waakt over zijn ecosysteem. Veel van zijn betalende diensten werken dus enkel op eigen hardware, of ze bieden op zijn minst een betere ervaring op Apple-computers, -telefoons, -horloges en -speakers. Op die manier zijn de hardware- en dienstendivisies communicerende vaten. iPhone-gebruikers vinden steeds vaker de weg naar Apple-diensten. Gebruikers raken vertrouwd met de apps en als gevolg blijven ze iPhones, Macs en Apple Watches kopen. De iPhone-verkoop houdt nog relatief stand, zeker gezien de moeilijkheden op de zwakke Chinese markt. De iPad en Mac brachten op hun beurt elk 1 miljard meer op dan in het eerste kwartaal van het boekjaar 2024. Apple had volgens Tim Cook 2,35 miljard actieve apparaten. Een jaar eerder waren dat er nog 2,2 miljard.

Chinese zorgen

Redenen genoeg voor optimisme, maar Apple heeft ook zorgen, met name over de situatie in China. In het eerste kwartaal van 2024 ging de verkoop daar met 13 procent achteruit. In het eerste kwartaal van 2025 volgde nog eens een daling van ruim 11 procent. Dat is enerzijds te wijten aan de zwakke consumptie op de Chinese markt, maar nog meer aan de opkomst van Chinese smartphonefabrikanten. In 2023 was Apple nog de grootste fabrikant van smartphones in China met een marktaandeel van 17,4 procent. In 2024 is dat marktaandeel teruggevallen tot 15,6 procent, blijkt uit cijfers van het marktonderzoeksbureau IDC. Apple is dus slechts het nummer drie in China en moet de binnenlandse merken Vivo en Huawei laten voorgaan. Vooral de comeback van die laatste is spectaculair, want het geplaagde Chinese techbedrijf maakte uit het niets een sprong naar plaats twee.

Alles wijst erop dat het spierballengerol tussen China en de Verenigde Staten in de komende jaren verdergaat onder Xi Jinping en zijn nieuwe Amerikaanse tegenpool Donald Trump. Het gevolg is dat China zich technologisch nog meer afsluit van de westerse markten en verder timmert aan een eigen technologische invloedssfeer, waarin Chinese auto’s en smartphones de voorkeur krijgen boven Amerikaanse. Dat is de reden waarom Apple op lange termijn geen beterschap hoeft te verwachten. Onlangs deed China nog een voorzichtige poging om de binnenlandse consumptie aan te wakkeren door de aankoop van smartphones te subsidiëren. Niet toevallig gold die premie alleen voor toestellen die minder dan 6.000 yuan kosten, ofwel minder dan de laatste iPhones, aldus CNBC. Dat alles maakt de groei van de dienstendivisie van Apple alleen maar belangrijker.

Apple Intelligence

Het echte zorgenkind is op dit moment Apple Intelligence, de bundeling van iPhone-functies op basis van artificiële intelligentie. Een deel van Apple Intelligence is onder meer de verbeterde versie van Siri, die gebruikmaakt van ChatGPT om complexere vragen te beantwoorden. Meer nog dan het debuut van de iPhone 16 was het voorbije kwartaal een belangrijke test voor Apple Intelligence. Zou het systeem meer gebruikers naar de nieuwe modellen lokken? Nee, blijkt uit de verkoopcijfers van de iPhone 16.

De lancering van de nieuwe functies ging ook niet zonder slag of stoot. Zo is het systeem nog niet beschikbaar voor gebruikers in de Europese Unie of in China. En ook in de Verenigde Staten stootten gebruikers al op problemen. De nieuwe versie van Siri vertoonde onder meer problemen met hallucinaties, een typisch probleem bij taalmodellen. Dat gebeurt wanneer de AI zelf informatie verzint en die als feiten presenteert. In de huidige versies van ChatGPT, Google Gemini en andere populaire taalmodellen zijn hallucinaties grotendeels aangepakt, maar Apple was deze maand nog genoodzaakt bepaalde AI-functies weer uit te schakelen.

De hamvraag voor beleggers blijft wanneer Apple Intelligence gaat renderen, maar Apple’s lot is minder verbonden met het succes van de AI-industrie dan bij andere bigtechspelers. Hoewel Apple de laatste jaren tientallen AI-start-ups heeft overgenomen voor in totaal enkele miljarden, blijven zijn uitgaven nog relatief voorzichtig in vergelijking met de andere Magnificent Seven-bedrijven. Zelfs in zo’n mate dat het Apple-aandeel eerder deze week groeide toen de Chinese start-up DeepSeek de AI-industrie op zijn kop zette. Bedrijven als Microsoft, Google en Nvidia deelden in de klappen toen bleek dat ook performante AI kan worden ontwikkeld met minder middelen. Voor Apple staat er minder op het spel.

En de next big thing?

… zal niet de Vision Pro zijn. Apples zogenoemde mixed-realityheadset bedient door zijn prijs en toepassingen een nichepubliek. Concurrent Meta blijft heer en meester op die markt. Apple richt volgens insiders nu zijn pijlen op smarthomeproducten. Denk bijvoorbeeld aan een slim deurslot dat gebruikers met hun iPhone of met Face ID kunnen ontgrendelen, en dat ook dienstdoet als beveiligingscamera. Daarnaast worden er ook nog andere smarthomeproducten verwacht, zoals beveiligingscamera’s en smart displays.

Smarthome is een opkomende industrie waarin het productaanbod erg versnipperd is. De wereldwijde markt had een geschatte waarde van 84,5 miljard dollar in 2024 en zal naar verwachting groeien tot 116,4 miljard dollar in 2029. Bovendien introduceert de nieuwe technologiestandaard Matter nieuwe functies voor apparaten en zorgt die ervoor dat verschillende soorten slimme producten beter met elkaar samenwerken, wat smarthomeproducten aantrekkelijker maakt. De marktomstandigheden zijn dus gunstig voor de intrede van het grootste bedrijf ter wereld. Apple heeft in zijn kenmerkende stijl lang de kat uit de boom gekeken en slaat toe op het juiste moment. Dat zal echter niet voor het einde van 2025 zijn.

Tim Cook heeft redenen genoeg om het voorbije kwartaal het “beste ooit” te noemen voor Apple. Al was het maar omdat het heeft bewezen dat Apple dankzij het samenspel van hardware en uitstekende diensten blijft groeien. Een tegenvallende iPhone-verkoop, de zwakke Chinese markt, problemen met Apple Intelligence en het uitblijven van de next big thing zullen dat plezier niet bederven.