De 5 favoriete aandelen van… Arnaud Delaunay (Leleux AB)

Hoe vergaat het de beurshandel in de zomer? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Arnaud Delaunay, hoofdanalist en chief economist bij Leleux AB.

1/ Berkshire Hathaway B (370 dollar)

“De beleggingsportefeuille van Berkshire Hathaway, het wereldwijd befaamde investeringsvehikel van de legendarische Warren Buffett, bestaat zowel uit private equity als uit beursgenoteerde activa. Onder de categorie private equity vinden we onder andere enkele verzekeringsmaatschappijen (Geico, BH Primary Group, enzovoort) en een Noord-Amerikaanse spoorwegmaatschappij (Burlington Northern Santa Fe). De holding bezit ook een nutsbedrijf (distributie van aardgas en elektriciteit), genaamd Berkshire Hathaway Energy Company en een groothandel in voeding en drank (McLane Company). De beurgenoteerde activa bestaan uit een veertigtal aandelen, waaronder Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola en Kraft Heinz. Apple is en blijft de belangrijkste beursgenoteerde participatie. Berkshire Hathaway gaat actief op zoek naar grote prooien om aan de beleggingsportefeuille toe te voegen. In afwachting daarvan verdient het intresten op zijn 128 miljard dollar aan kasmiddelen en profiteert het dus van de stijgende rente. ‘s Werelds voornaamste drie kredietbeoordelaars (S&P, Moody’s en Fitch) geven de holding een uitstekende kredietwaardigheidsbeoordeling (respectievelijk AA, Aa2 en AA-). Dat is een cruciale troef, nu de economie trager groeit dan voorheen en het aantal faillissementen toeneemt.”

2/ Capgemini (217 euro)

“Capgemini is een van de grootste IT-dienstverleners in Europa. Van zijn omzet komt 60 procent uit Europa en 31 procent uit Noord-Amerika. Het bedrijf biedt een breed gamma diensten aan en dat zorgt ervoor dat zijn marktaandeel groter wordt en dat de omzet zelfs in tijden van recessie toeneemt. Capgemini spitst zich toe op dienstverlening met een hoge toegevoegde waarde en surft mee op een aantal megatendensen, zoals de digitalisering van de samenleving, het toenemende belang van cyberveiligheid en de opmars van artificiële intelligentie en cloudcomputing. De omzet is mooi gespreid over verschillende afzetmarkten: de industrie (26%), de financiële sector (22%), de overheid (14%), consumptiegoederen (13%), telecom en media (12%), energie (8%) en andere (5%). De analistenconsensus verwacht in 2024 en 2025 een stijging van de winst per aandeel met telkens 10 procent.”

3/ EssilorLuxottica (190 euro)

“EssilorLuxottica is in 2018 ontstaan uit een fusie van een modebedrijf gespecialiseerd in hippe monturen (Luxottica) en een pionier inzake brilglazen (Essilor). Sinds de overname van GrandVision in 2021 beschikt het conglomeraat bovendien over zo’n 18.000 winkels. Met een omzet van 24,5 miljard euro is het respectievelijk 13 en 14 keer groter dan de beursgenoteerde brillenverkopers National Vision Holdings en Fielmann. Volgens JP Morgan heeft EssilorLuxottica een marktaandeel van 25 procent in brilglazen en door de overname van GrandVision zal dat aandeel verder toenemen. Het bedrijf lijkt nu alle troeven in huis te hebben: een ongeëvenaarde technische expertise, stijlvol design (EssilorLuxottica werkt onder andere samen met modehuizen als Prada en Armani) en een distributiekanaal waarmee het andere ondernemingen kan bevoorraden (48% van de omzet) maar ook rechtstreeks in contact staat met de consument (52%).”

4/ Shell (34 euro)

“Shell, voorheen bekend als Royal Dutch Shell, is een olie- en gasproducent waarvan de hoofdzetel tegenwoordig in het Verenigd Koninkrijk staat. Het behoort tot de grootste drie olie- en gasproducenten in de privésector. Shell neemt zich voor om 30 à 40 procent van zijn operationele kasstromen door te laten vloeien richting de aandeelhouders (in de vorm van een dividenduitkering of een inkoopprogramma). Shell is de marktleider inzake lng (liquefied natural gas) en pikt dus een graantje mee van het toenemende belang van die energievorm. Vloeibaar gas is een broodnodig substituut voor het Russische gas dat niet langer naar Europa stroomt. Het ziet ernaar uit dat de prijs voor een vat olie de komende vijf jaar boven de 70 dollar blijft. Dat leiden we af uit de handel in termijncontracten. Een hoge olieprijs zou de aandelen van oliemaatschappijen moeten ondersteunen. Tot slot heeft Shell zich de afgelopen jaren ingezet om zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie te laten groeien.”

5/ UnitedHealth Group (575 dollar)

“UnitedHealth Group is een ziekteverzekeraar die tot de grootste drie Amerikaanse beurskapitalisaties van de sector behoort. Zijn omzet zou in 2023 boven 360 miljard dollar moeten uitkomen, wat betekent dat er in de wereldwijde gezondheidszorgsector weinig bedrijven zijn die UnitedHealth Group overtreffen. In de Verenigde Staten, een land dat meer dan 900 ziekteverzekeraars telt, heeft UnitedHealth Group een marktaandeel van 15 procent. Het bedrijf verzekert maar liefst 50 miljoen Amerikanen. Er is een grote overeenstemming onder de beursanalisten die het aandeel opvolgen wat de winst- en omzetvooruitzichten betreft, een teken van de grote voorspelbaarheid van de bedrijfsactiviteiten. Dat zou zich moeten vertalen in een stabiel uitkeringsbeleid. UnitedHealth Group keerde in 1990 voor het eerst een dividend uit en van een knip in het dividend is nog nooit sprake geweest. Wie het beursparcours van de ziekteverzekeraar bekijkt, merkt meteen de lage volatiliteit van het aandeel. De voornaamste drie ratingbureaus geven UnitedHealth Group een excellente score. Van Moody’s krijgt de onderneming een A3, Standard & Poor’s geeft een A+ en van Fitch krijgt UnitedHealth Group een A.”

