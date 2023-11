Zwakke vraag, maar sterke marges bij Solvay

De chemiereus blijft de marge opdrijven, maar heel wat investeerders blijven het moeilijk hebben met de splitsing.

In 2022 was Solvay een uitblinker in de Europese chemiesector. Het bedrijf realiseerde recordmarges, al volgde de koers maar deels de sterke verbetering van de winstgevendheid. Maar naarmate het jaar 2023 vordert, verzwakken de cijfers steeds meer. Het salvo aan renteverhogingen heeft de industrie in een recessie geduwd en dat heeft tot een serieuze daling van de vraag geleid.

Die negatieve ontwikkeling zien we ook in de cijfers van het derde kwartaal. In het eerste kwartaal was nog sprake van een organische (zonder eenmalige elementen) toename van de omzet (+2%), in het tweede kwartaal viel de omzet organisch al met -9,2 procent terug. Daar komt nu nog een forsere daling bovenop. De omzet zakte in het derde kwartaal van 3,609 naar 2,747 miljard euro (-23,9%). Organisch is de daling iets beperkter: -20,3 procent. Dat is 9 procent onder de analistenconsensus van 3,026 miljard euro. Na negen maanden staat de omzet op 9,0 miljard euro. Dat is 1,14 miljard euro minder (-11,2%) dan dezelfde periode vorig jaar. Organisch blijft de terugval beperkt tot 9,6 procent.

De organische klim van de onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda, +22%) was nog geweldig in het eerste kwartaal, maar die lijn kon het chemiebedrijf in het tweede en derde kwartaal niet doortrekken. In het tweede kwartaal viel de onderliggende ebitda met 2,6 procent terug, in het derde kwartaal met 23,5 procent, van 917 naar 702 miljoen euro (organisch -18,5%). Analisten hadden 692 miljoen euro vooropgesteld, 1,5 procent minder dan het gerealiseerde cijfer.

De ebitda-marge (ebitda/omzet) nam toe van 25,4 procent in het derde kwartaal van 2022 naar 25,6 procent dit jaar. Dat is evenveel als in het vorige kwartaal. De ebitda-marge op negen maanden bedraagt 25,9 procent (24,6% in de eerste negen maanden van 2022). De chemiereus blijft de marge opdrijven. Dat is ook heel goed nieuws is voor de schuldevolutie. De netto financiële schuld is met 2,8 miljard euro 27 procent gezakt op jaarbasis en bedraagt minder dan één keer (0,9) ebitda.

Het nettoresultaat ging 33 procent achteruit, van 509 naar 340 miljoen euro of van 4,90 naar 3,27 euro per aandeel. De nettowinst ligt wel 14 procent hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van 320 miljoen euro.

Solvay heeft nog niet echt de waarderingsverbetering kunnen krijgen, die het op basis van de winst en de rentabiliteit verdient. Het management zet door en kondigt aan dat de opsplitsing van de chemiegroep op 11 december zal gebeuren. Enerzijds gaat het om de historische activiteiten, zoals natriumcarbonaat en waterstofperoxide. Die zorgen niet voor de groei, maar voor stabiele kasstromen. Vorig jaar werd daar de naam EssentialCo op geplakt, maar het blijft nu toch Solvay. Anderzijds zijn er de groeiactiviteiten, zoals kunststoffen voor herlaadbatterijen en lichte composietmaterialen voor de luchtvaartsector. Voorheen was dat SpecialtyCo, nu Syensqo.

De verdeelsleutel van het dividend (4,05 euro bruto per aandeel voor boekjaar 2022) wordt 60 procent Solvay en 40 procent Syensqo. Er is geen sprake van 30 procent roerende voorheffing. Om fiscale redenen verkopen, hoeft dus niet.

Conclusie

In een reactie kwam het Solvay-aandeel onder druk te staan. Heel wat investeerders blijven het moeilijk hebben met de splitsing. Het aandeel blijft goedkoop tegen minder dan één keer de boekwaarde, tegen 7,5 keer de verwachte winst voor dit jaar, en minder dan 5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda). We behouden ons positieve advies, ondanks de recessie in de industrie.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 99,98 euro

Ticker: SOLB BB

ISIN-code: BE0003470755

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 10,52 miljard euro

K/w 2022: 6,5

Verwachte k/w 2023: 7,5

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 4,0%