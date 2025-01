Zon en wind zijn winstmotoren voor Engie

Vanaf 2026 zal hernieuwbare energie de groepswinst een nieuw elan geven.

Een belegging in Engie is steeds meer een belegging in hernieuwbare energie. Op een bedrijfswinst van 8,1 miljard euro over de eerste negen maanden van het jaar zorgde de divisie hernieuwbare energie voor een bijdrage van 1,8 miljard euro. Engie investeert volop in nieuwe wind- en zonne-energie. In 2024 verhoogde Engie de wereldwijde capaciteit van koolstofarme elektriciteit met 4 gigawatt tot bijna 44 gigawatt. Het bedrijf bouwt aan 66 projecten voor een totaal van 7,2 gigawatt. Tegen 2030 wil Engie over 80 gigawatt aan hernieuwbare energie beschikken.

Het bedrijf breidt ook de capaciteit uit om elektriciteit in grote batterijparken op te slaan. De opslagcapaciteit bedraagt 2,3 gigawatt, met 3 gigawatt in aanbouw. Batterijen worden, vooral bij zonneparken, van cruciaal belang om de opgewekte elektriciteit tegen aantrekkelijke prijzen te verkopen. De productie van zonnepanelen en de vraag van de verbruiker zijn slecht op elkaar afgestemd, wat steeds vaker kan leiden tot zeer lage of negatieve elektriciteitsprijzen op een zonnige dag. Het loont om die elektriciteit op te slaan en te verkopen als de marktprijzen hoger liggen. De batterijparken kunnen echter hoogstens schommelingen op dagbasis opvangen. Opslag van hernieuwbare energie voor de volgende seizoenen is enkel mogelijk door de hernieuwbare energie om te zetten in waterstof. Dat is echter nog grotendeels toekomstmuziek.

Engie boekt een stabiele winstmarge van 150 tot 250 basispunten op de investeringskosten. Dankzij de opgedane ervaring kan Engie de projectkosten onder controle houden en dankzij het flexibele productiepark kan het de mismatch tussen vraag en aanbod goed beheren. Daarnaast verkoopt Engie een groot deel van de opgewekte stroom aan grote afnemers tegen vaste prijzen. De winstbijdrage van hernieuwbare energie zal de volgende jaren dus de stijgende productiecapaciteit volgen. In de eerste negen maanden van het jaar steeg de vergelijkbare bedrijfswinst van de divisie met 15 procent. Die divisie wordt de volgende jaren dé motor achter de stijging van de groepswinst.

Net zoals in 2024 mag er op groepsniveau ook dit jaar nog niet op winstgroei gerekend worden. Dat komt door de verdere daling van de winstbijdrage van de divisie die voor eigen rekening en voor grote klanten aan risicobeheer doet op de internationale energiemarkten. De volatiele energiemarkten van 2022 en 2023 trakteerden de divisie op een winstbonanza, maar nu de rust enigszins teruggekeerd is, daalt de uitzonderlijke winstbijdrage van de divisie, naar 2,3 miljard euro in de eerste negen maanden van 2024, tegenover 3,3 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. De winstdaling in de periode 2024-2025 is dus te wijten aan het uitdoven van een uitzonderlijke bonus. Onderliggend zijn de prestaties naar behoren.

Het bedrijf verhoogde in november nog lichtjes de vooruitzichten voor het eindresultaat van 2024. Aandeelhouders mogen rekenen op een netto recurrente winst van ongeveer 5,5 miljard euro, of ongeveer 2,5 euro per aandeel. Vanaf 2026 zit een stijging van de groepswinst opnieuw in de kaarten.

Conclusie

De daling van de winst in 2024 en wellicht ook dit jaar is te wijten aan het uitdoven van een uitzonderlijke bonus en verbergt de stijgende winstbijdrage van hernieuwbare energie. Vanaf 2026 zal hernieuwbare energie de groepswinst een nieuw elan geven. Engie is goed geplaatst om het wispelturige productiekarakter van hernieuwbare energie op te vangen. De waardering blijft intussen heel interessant met een koers-winstverhouding van amper 7.



Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 15,6 euro

Ticker: ENGI

ISIN-code: FR0010208488

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 38 miljard euro

K/w 2024: 7

Verwachte k/w 2025: 7

Koersverschil 12 maanden: -5%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 8%