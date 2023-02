Xior verlaagt jaarprognose

De markt apprecieerde de negatieve bijstelling van de verwachtingen niet. De koers moest 5 procent inleveren.

Xior Student Housing houdt zich, zoals de naam laat vermoeden, bezig met de huisvesting van studenten (ruim 90% van de inkomsten) en is dus als gereglementeerde vastgoedvennooschap (gvv) een buitenbeentje.

Vorig jaar was een bewogen, maar ook een historisch jaar met de kwantumsprong door de overname van de vastgoedontwikkelaar Basecamp Group European Student Housing Fund I + II. Dat had een aantal positieve gevolgen: het aantal studentenkamers nam eensklaps toe met ruim 5.000 en het aantal landen ging van vijf naar acht (Duitsland, Denemarken en Zweden kwamen erbij) en leverde voor 2022 zo de hoogste winst ooit op. Zoals door het bedrijf vooropgesteld, klom de winst en het dividend per aandeel met 15 procent. De winst per aandeel gaat naar 2,07 euro en het dividend naar 1,66 euro.

Maar er is zijn ook keerzijden aan de Basecamp-acquisitie. De overname deed de schuldgraad oplopen (51,39% per eind december), zorgde voor een private plaatsing van bijna 2,1 miljoen aandelen tegen een lagere koers (29,1 euro per aandeel) en doet het management de verwachtingen voor 2023 naar beneden halen. De bedrijfsleiding wil de schuldgraad weer onder 50 procent en er zullen ook in 2023 een aantal desinvesteringen gebeuren. De minst rendabele activa moeten eruit. Vandaar, geen winst per aandeel van 2,38 euro voor 2023, maar minimaal 2,20 euro per aandeel. Geen dividend per aandeel van 1,90 euro bruto, maar 1,76 euro.

Conclusie

De markt apprecieerde de negatieve bijstelling van de verwachtingen niet. De koers moest 5 procent inleveren. Xior is actief in een groeiniche van de vastgoedmarkt en dat nog voor vele jaren. Maar het moet het groeipad aanpassen aan de realiteit van de hogere rente. We verlagen het advies van koopwaardig naar houden. Aandelen in bezit mogen tot nader order behouden blijven wegens het stevig verwachte dividendrendement van bijna 6 procent bruto (ondanks de verlaging) en de 25 procent onderwaardering tegenover de intrinsieke waarde (42,96 euro per aandeel).





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 30,20 euro

Ticker: XIOR BB

ISIN-code: BE0974288202

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,04 miljard euro

K/w 2022: 14,5

Verwachte k/w 2023: 13,5

Koersverschil 12 maanden: -33%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 5,5%