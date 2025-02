De gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) Xior Student Housing is geslaagd in zijn opzet de schuldgraad tegen eind vorig jaar terug te brengen tot onder 50 procent. Het is 49,03 procent geworden, komende van 52,9 procent eind 2023 en 50,8 procent eind september 2024. Die hoge(re) schuldgraad hield de koers lager dan die van andere gvv’s met een beperktere schuldgraad.

Toch wilde de specialist in studentenvastgoed een kans tot uitbreiding in Polen (Warschau en Wroclaw) niet laten liggen. Om het probleem van de schuldgraad niet opnieuw de kop te laten opsteken, pakte Xior uit met een kapitaalverhoging in de vorm van een private plaatsing van 80 miljoen euro (2,9 miljoen nieuwe aandelen tegen 27,80 euro per aandeel). Ruim 10 miljoen euro dient om de schuldgraad onder 50 procent te houden.

Naar aanleiding van de kapitaalverhoging waren de verwachtingen voor het boekjaar 2024 al bevestigd: een winst per aandeel van 2,21 euro en een dividend van 1,768 euro per aandeel. Om tot dat resultaat te komen, steeg het nettohuurresultaat met 15 procent, tot 167,64 miljoen euro. Mede door een vergelijkbare groei van 6,5 procent. Dat is meer dan de inflatie en het toont aan dat Xior door de krapte op de markt voor studentenhuisvesting de prijzen kan optrekken zonder de bezettingsgraad (98% eind 2024) aan te tasten. Ondanks de 3 miljoen extra aandelen luidt de prognose voor 2025 minstens de winst en het dividend per aandeel van 2024 te evenaren.

Een belangrijke ontwikkeling in het aandeelhouderschap vorig jaar was dat na Alychlo (Marc Coucke) ook een dochtermaatschappij van Katoen Natie Group (Fernand Huts) aan boord is gekomen.

Conclusie

Onlangs hebben we Xior opgenomen in de voorbeeldportefeuille. In de verwachting dat de lange rente zal dalen in 2025 en omwille van het verwachte dividendrendement van circa 6 procent bruto en de ongeveer 25 procent onderwaardering tegenover de intrinsieke waarde. We gaan nu wel van de veronderstelling uit dat dit en volgend jaar geen kapitaaloperaties meer volgen.

koopwaardig: gemiddeld: 1B

Koers: 29,65 euro

Ticker: XIOR BB

ISIN-code: BE0974288202

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,34 miljard euro

K/w 2024: 13,5

Verwachte k/w 2025: 13,5

Koersverschil 12 maanden: +10%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 5,8%