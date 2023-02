X-Fab voorspelt hogere marges

Het aandeel is de voorbije maanden flink opgelopen, waardoor een deel van het koerspotentieel is opgebruikt.

X-Fab profiteerde vorig jaar van een sterke vraag door een herstel van de automarkt en de elektrificatietrend. De omzet in het vierde kwartaal bleef met 183,6 miljoen dollar (+6,6%) een fractie onder de verwachtingen, maar de bedrijfswinst (ebitda) lag met 42,2 miljoen dollar wel in lijn met de prognoses. De dure dollar woog voor 5,4 procent op de omzet, maar verwacht wordt dat dit effect in 2023 zal milderen.

Over het volledige boekjaar 2022 klom de omzet met 12,4 procent naar 739,5 miljoen dollar. Daarvan kwam 618 miljoen dollar (+17,7% ) van de kernactiviteiten. Dat zijn Automotive (+17,4%), Industrial (+18,8%) en Medical (+16,3%). Automotive is met voorsprong de grootste afdeling en tekent voor 57 procent van de groepsomzet.

Het handelsgeschil met een voormalige leverancier kostte X-Fab 36,8 miljoen dollar. Daardoor daalde de ebitda op jaarbasis met 12 procent naar 135 miljoen dollar. Exclusief die eenmalige kostenpost bedroeg de marge 23,4 procent. Door de hoge investeringen in extra productiecapaciteit was de vrije kasstroom negatief (81 miljoen dollar). De totale uitgaven zullen tussen 2023 en 2025 oplopen naar 1 miljard dollar. De waarde van het orderboek lag eind vorig jaar op een recordniveau van 480,5 miljoen dollar. De groep heeft ook 369,4 miljoen dollar in kas.

X-Fab verwacht voor het lopende boekjaar een omzet tussen 880 en 960 miljoen dollar. Het midden van die vork impliceert een omzetgroei van 24,4 procent. Voor de ebitda-marge wordt een cijfer tussen 23 en 27 procent vooropgesteld. De langetermijnprognoses houden stand: X-Fab mikt op een omzet van 1 miljard dollar tegen 2024 en een ebitda-marge van minstens 30 procent.

Conclusie

X-Fab voorspelt een hogere omzetgroei en oplopende winstmarges. Het aandeel is de voorbije maanden flink opgelopen, waardoor een deel van het koerspotentieel is opgebruikt. Tegen 5 keer de bedrijfswinst is X-Fab nog niet te duur, maar het blijft wel een cyclisch bedrijf. Het aandeel mag in portefeuille blijven, maar nieuwe aankopen zouden we even uitstellen.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 8,9 euro

Ticker: XFAB FP

ISIN-code: BE0974310428

Markt: Euronext Parijs

Beurskapitalisatie: 1,2 miljard euro

K/w 2022: 22

Verwachte k/w 2023: 10,5

Koersverschil 12 maanden: +27%

Koersverschil sinds jaarbegin: +32%

Dividendrendement: –