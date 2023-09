Wispelturige consument weegt op groei Van de Velde

Bij een stabilisatie van dat vertrouwen kan de onderliggende groei van de activiteiten opnieuw naar boven komen.

De consument laat zich de jongste jaren moeilijk lezen. Het consumentenvertrouwen verdampte tijdens de acute fase van de coronacrisis, herstelde daarna krachtig, om in het spoor van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne opnieuw in elkaar te klappen. Sinds eind 2022 krabbelde dat vertrouwen opnieuw overeind, maar het blaakt nog niet van stabiliteit. Voor bedrijven als Van de Velde, die hoogwaardige en modegevoelige producten op de markt brengen, is die moeilijke voorspelbaarheid van de koopbereidheid best vervelend.

De lingerieproducent boekte in de eerste helft van dit jaar een bescheiden stijging van de omzet, maar omdat er op een hogere verkoop was geanticipeerd, bleef de onderneming achter met onverkochte voorraden waarop afwaarderingen dienden te gebeuren. Die afwaardering zorgde er mee voor dat de bedrijfscashflow stabiel bleef, ondanks een stijging van de vergelijkbare omzet met 4,3 procent. Intussen daalt de voorraad opnieuw richting de gemiddelde niveaus, zodat het bedrijf niet in de verleiding komt om de prijzen te verlagen om voorraad te verkopen. “We mogen niet toegeven op de prijs van onze premiummerken, want dat zou onze verkoop structureel kunnen beschadigen”, zegt CEO Karel Verlinde. Voor de tweede helft van dit jaar blijft het bedrijf voorzichtig. Het consumentenvertrouwen veerde op, maar het is nog broos. “Ook bij onze retailpartners merken we nog voorzichtigheid in hun aankoopbeleid”, zegt Verlinde.

In die moeilijke marktomstandigheden mag een vergelijkbare omzetstijging met 4,3 procent nog best gezien worden. De badmode boekte voor het tweede jaar een krachtig herstel in het spoor van de reislust die de consument toont. De directe verkoop aan de eindklant, via de eigen winkels en de onlinekanalen, steeg met 13 procent, terwijl de omzetstijging via de retailpartners bleef hangen op 2,2 procent. Ook hier speelden de relatief hoge voorraadniveaus eind 2022 nog voor spelbreker en wogen ze op de nieuwe bestellingen.

Ondanks de lichte stijging van de omzet, bleef de bedrijfscashflow stabiel door de hogere voorraadafschrijvingen en hogere uitgaven voor marketing. Vooral in Duitsland werkte Van de Velde met succes aan de bekendheid van zijn merken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. “Duitsland is een zeer belangrijke markt voor ons. De marketinginvesteringen vertalen zich in omzetgroei”, zegt Verlinde. Ook op de Amerikaanse markt wil Van de Velde vroeg of laat extra stappen zetten. “Je kunt niet om de grote Amerikaanse markt heen, maar we zullen dat als een goede huisvader stap per stap doen, na gedegen marktonderzoek”, zegt Verlinde.

Hoewel de bedrijfscashflow stabiel bleef, daalde de nettowinst met 4 procent. De daling is te wijten aan een lagere bijdrage van het toeleveringsbedrijf Top Form, waarin Van de Velde een participatie van 25 procent heeft. Top Form kampte het voorbije half jaar met een verlies, onder meer door een moeilijke verkoop op de zeer belangrijke Amerikaanse markt. Intussen blijft de balans van Van de Velde traditiegetrouw ijzersterk, getuige de nettokaspositie van 50,2 miljoen euro. Het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van maximaal 15 miljoen euro loopt verder, waarbij de teller eind juni op 4,4 miljoen euro stond.

Conclusie

Een wisselvallig consumentenvertrouwen weegt op de groei en de voorspelbaarheid van de omzet en de winst. Bij een stabilisatie van dat vertrouwen kan de onderliggende groei van de activiteiten opnieuw naar boven komen. De balans blijft ijzersterk en de waardering is met een koers-winstverhouding van minder dan 12 aantrekkelijk. We behouden het koopadvies.





Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 32,85 euro

Ticker: VAN:BB

ISIN-code: BE0003839561

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 437 miljoen euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 12

Koersverschil 12 maanden: -7%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: 6,5%