Winst uit argenx beschermen

De fortuinlijke beleggers die aandelen van argenx bezitten en ze, in afwachting van alweer gunstige berichten, willen aanhouden, durven we geschreven callopties aan te raden.

Het aandeel van argenx werd in tien jaar tijd bijna 7.500 procent duurder. Ook de voorbije twaalf maanden dikte de koers met 90 procent aan. Dat is indrukwekkend. Door de sterke koersstijging van de voorbije maanden zou een afkoelingsperiode niet onlogisch zijn. De fortuinlijke beleggers die de aandelen bezitten en ze, in afwachting van alweer gunstige berichten, willen aanhouden, durven we geschreven callopties aan te raden. Die geven de mogelijkheid om extra rendement te genereren, terwijl de aandelenkoers op adem komt na de lange sprint van vorig jaar. Een voorbeeld is het volgende contract.

Geschreven call

Schrijf call argenx september met uitoefenprijs 700,00 euro @ 46,71 euro

Op de grafieken zien we vrijwel uitsluitend positieve signalen die een verdere hausse in het vooruitzicht stellen. De eerste weerstand ligt op 641 euro, of iets boven de huidige koers. Niet onlogisch, want het is de hoogste koers ooit. Eenmaal daarboven kan niemand voorspellen hoe groot het koerspotentieel dan bedraagt. Sommigen spreken van 670 euro of hoger, maar dat is koffiedik kijken.

Als aandeelhouder wilt u misschien niet snel afscheid nemen van het aandeel, maar als u dat niet doet en de koers pauzeert, neemt het rendement uiteraard niet toe. Wie dit contract schrijft, verdient intussen 46,71 euro zonder bijkomende investering. Als de koers van argenx niet boven 700 euro stijgt voor 19 september (de vervaldag van het contract), dan is de volle premie verworven en behoudt u de aandelen. Pas bij een koers van 700 euro of meer kan de schrijver worden aangewezen. U ontvangt dan 700 euro per aandeel, terwijl de premie van 46,71 euro in kas blijft. Het zou neerkomen op een meerwaarde van 18,5 procent boven op de huidige koers.

Geschreven put

Schrijf put argenx juni met uitoefenprijs 600,00 euro @ 38,13 euro



Beleggers die aandelen van argenx goedkoper dan de huidige beurskoers willen kopen, kunnen dit contract schrijven. Het leidt tot de verplichting de aandelen te kopen tegen 600 euro, of ongeveer 6 procent onder de huidige koers. Maar de schrijver van de optie ontvangt vooraf 38,13 euro premie, zodat de aankoopprijs uiteindelijk slechts 561,87 euro (600 – 38,13) zou bedragen. Dat is 12 procent minder dan wanneer u de aandelen vandaag op de beurs zou kopen. Stijgt de koers van argenx tegen 20 juni, dan is deze mooie premie verworven.