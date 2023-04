WDP noteert met te hoge premie

De bezettingsgraad van de gebouwen van de logistieke vastgoedgroep WDP is het eerste kwartaal lichtjes achteruitgegaan tot 98,5 procent, maar dat blijft een fraai cijfer.

De indexering van de huurprijzen was de grote motor achter de forse stijging op vergelijkbare basis van de huurinkomsten met 15,2 procent, tot 80,9 miljoen euro. De courante winst (winst uit de gewone activiteiten) maakte in het eerste trimester een sprong van 12,6 procent tot 74,7 miljoen euro. Dat is minder fors dan de huurinkomsten door een nog stevigere stijging van de kosten. De toename van de winst per aandeel bedraagt 7,3 procent tot 0,31 euro per aandeel als gevolg van de kapitaalverhoging van 300 miljoen euro in oktober vorig jaar. Die deed het aantal aandelen met 12,93 miljoen aandelen oplopen. Het deed wel de schuldgraad dalen tot 36,2 procent. Voor 2023 kon dan ook de eerder uitgesproken ambitie bevestigd worden van een winststijging tot 1,35 euro per aandeel (+8%) en een hoger dividend van 1,08 euro bruto per aandeel.

Toch reageerde markt negatief op de kwartaalcijfers. De grootste onder de gereglementeerde vastgoedvennootschappen gespecialiseerd in logistiek vastgoed zag de reële waarde van de vastgoedportefeuille immers in de eerste drie maanden opnieuw niet toenemen. Die bleef standvastig op 6,6 miljard euro (-0,2%) tegenover eind vorig jaar. Onder meer als gevolg van een afschrijving op de waarde van de portefeuille van -87 miljoen euro. Te verklaren door de gestegen rente en dus het gebruik door vastgoedschatters van een hogere rente in hun verdisconteringsvoeten. De intrinsieke waarde per aandeel zakt lichtjes van 20,7 naar 20,6 euro per aandeel.

Conclusie

Operationeel is er geen vuiltje aan de lucht. Aan het groeiverhaal van de logistieke speler is nog geen einde gekomen. Maar zelfs na de negatieve koersreactie op de kwartaalcijfers 32 procent premie tegenover de intrinsieke waarde betalen, vinden we niet meer aan orde in tijden van inflatie en stijgende rente. We willen veiligheidshalve helemaal geen premie meer betalen. Vandaar dat we het advies opnieuw verlagen.