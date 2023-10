Voo verzwakt balans Orange Belgium

Orange Belgium ging onlangs over van kwartaal- naar halfjaarrapportering. Omdat de overname van de Waalse kabelaar Voo pas in juni is afgerond, was de impact op de cijfers beperkt. Orange trok meer breedbandklanten en mobiele abonnees aan. Daardoor groeide de omzet in de eerste jaarhelft met 9,3 procent naar 740,5 miljoen euro. Zonder de bijdrage van Voo bedroeg de groei 2,9 procent.

De bedrijfswinst voor afschrijvingen en na leases (ebitdaal) kwam uit op 178,8 miljoen euro, 7,1 procent hoger dan een jaar eerder (0,9% exclusief Voo). Hogere rentelasten en kosten door het afsluiten van de overnamedeal zorgden voor een nettoverlies van 15,4 miljoen euro of 0,26 euro per aandeel. Een jaar eerder was er nog 26,7 miljoen euro winst. Met Voo erbij zijn de prognoses voor 2023 verhoogd. Orange Belgium verwacht nu een ebitdaal tussen 430 en 450 miljoen euro.

De overname van Voo pleegde wel een aanslag op de balans van Orange Belgium. Dat heeft de vrij hoge overnameprijs (1,8 miljard euro) bijna volledig met nieuwe schulden gefinancierd. Daardoor liep de nettoschuld na de eerste jaarhelft op naar 2,11 miljard euro, bijna 5 keer de verwachte bedrijfswinst. Bovendien is de goodwill op de balans (951,8 miljoen euro) hoger dan de huidige beurswaarde van Orange Belgium (840 miljoen). De kans is groot dat een deel van dat bedrag moet worden afgeboekt. Dat heeft geen impact op de kasstromen, maar doet wel het eigen vermogen dalen. Hoewel een overnamebod van het moederbedrijf France Télécom mislukte, hebben de Fransen wel 76,9 procent van de aandelen in handen. De freefloat of het aantal vrij verhandelbare aandelen is met 12,63 procent heel beperkt.





Conclusie

De kans is groot dat France Télécom vroeg of laat een nieuw bod lanceert, maar dat maakt het aandeel nog niet koopwaardig. Door de hoge nettoschuld is de ondernemingswaarde opgelopen naar 2,95 miljard euro, of 6,7 keer de verwachte ebitda. Daarmee mag het argument van een lage waardering worden weggestreept. Bovendien is er geen dividend en dit zit er op de korte termijn ook geen aan te komen. We blijven voorlopig aan de zijlijn staan. ‘Houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 13,90 euro

Ticker: OBEL BB

ISIN-code: BE0003735496

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 839 miljoen euro

K/w 2022: 14

Verwachte k/w 2023: 14,5

Koersverschil 12 maanden: -24%

Koersverschil sinds jaarbegin:-20%

Dividendrendement: –