Verzuurde moeder-dochterrelatie bij Wereldhave

De gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv), actief in de verhuur van winkelvastgoed (afgerond 90%) en kantoren (circa 10%), kent woelige tijden. Er zit meer dan één haar in de boter tussen de ‘arme’ Nederlandse moedervennootschap Wereldhave (65,9% van de aandelen) en de raad van bestuur van de ‘rijkere’ Belgische dochter Wereldhave Belgium, die onder druk wordt gezet om fors te besparen. Het leidde einde maart tot het onverwachte ontslag van CEO Nicolas Beaussilon, die onder druk van de referentie-aandeelhouder bij Wereldhave, Aat van Herk, het veld moest ruimen voor CEO ad interim Matthias Storm, sinds 2020 de CEO van Wereldhave. Dat gebeurde enige tijd nadat een fusiepoging tussen Wereldhave en Wereldhave Belgium door de onafhankelijke bestuurders van Wereldhave Belgium was afgeblokt. Zij dreigen op te stappen, als er niet snel een betere verstandhouding komt tussen moeder en dochter.

Operationeel is alles wel nog onder controle. Uit de cijfers voor het eerste kwartaal blijkt dat de globale bezettingsgraad van de twee kantoorgebouwen, in Vilvoorde en Berchem, voort herstelt van 81,5 procent eind vorig jaar naar 86,1 procent eind maart. De bezettingsgraad van het winkelvastgoed (vooral shoppingcentra) ging lichtjes achteruit van een fraaie 97,7 procent naar 96,9 procent, waardoor de globale bezettingsgraad van de portefeuille eind maart gelijk bleef aan die van eind december (95,2%).

De huurinkomsten namen toe van 13,7 naar 15,7 miljoen euro (+14,6%). Dat is vooral een gevolg van de rugwind van de inflatie-aanpassing van de huurprijzen.

De vergelijkbare nettowinst uit de kernactiviteiten steeg van 1,17 naar 1,26 euro per aandeel. De schuldgraad van Wereldhave Belgium blijft met 27,4 procent eind maart onder controle. Hetzelfde geldt voor de evolutie van de intrinsieke waarde (NAV). Die bedroeg eind maart 79,95 euro per aandeel, tegenover 78,99 euro per aandeel eind vorig jaar. De vennootschap gaat uit van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van 2022 (prognose: 4,85 tot 4,95 euro per aandeel), wat een vergelijkbaar dividend van 4,20 euro bruto per aandeel moet toelaten.

Conclusie

Zo groot als de operationele controle is, zo klein is de bestuurlijke rust bij de gvv. Tegen 0,625 keer de intrinsieke waarde en een verwacht nettodividendrendement niet ver van 6 procent is een koopadvies op zijn plaats. Maar de onzekere uitkomst van de ruzie tussen moeder en dochter doen ons toch een afwachtende houding aannemen.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 50,00 euro

Ticker: WEHB BB

ISIN-code: BE0003724383

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 444,3 miljoen euro

K/w 2022: 10,5

Verwachte k/w 2023: 10,5

Koersverschil 12 maanden: -11%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 8,3%