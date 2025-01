Vastned noteert op Euronext Brussel

Vastned Retail en Vastned Belgium kondigden in mei 2024 een omgekeerde fusie aan. De Nederlandse moedermaatschappij gaat op in Vastned Belgium. De fusie is op 1 januari afgerond en de notering van Vastned Retail is geschrapt. De nieuwe combinatie gaat door onder de naam Vastned en krijgt een hoofdnotering in Brussel (ticker: VASTB).

Aandeelhouders van Vastned Retail hebben voor elk aandeel 0,839 aandelen Vastned gekregen. Het dividend over 2024 (1,70 euro) is afgelopen maand uitgekeerd en de aandeelhouders van Vastned Belgium hebben een extra dividend van 1 euro gekregen, ter compensatie voor het andere rendement/risico-profiel van Vastned Retail.

De vereenvoudigde structuur levert een jaarlijkse kostenbesparing van 2,0 tot 2,5 miljoen euro op. De toegenomen omvang zal wellicht leiden tot een lagere rentevoet op nieuwe leningen. Voorts komt Vastned dankzij een beurswaarde van 580 miljoen euro en een toename van de freefloat (vrij verhandelbare aandelen) van 45 naar 55 procent weer meer in het vizier van institutionele beleggers.

Vastned zal dit jaar een nieuwe strategie presenteren. Grote veranderingen zijn niet te verwachten. De winkelportefeuille van circa 1,2 miljard euro blijft gericht op winkels in de populaire winkelstraten in Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Significante desinvesteringen zijn achter de rug. Met een loan-to-value van circa 40 procent is de balans op orde en kan Vastned weer denken aan groei door nieuwe aankopen, zeker nu de lange rente weer wat is gedaald en de vastgoedwaarderingen stabiliseren.

Conclusie

Voor dit jaar ramen we de winst per aandeel op 1,80 euro en het dividend op 1,50 euro per aandeel. Dat levert tegen de huidige koers een dividendrendement van 5,2 procent op, terwijl ook de korting van 18 procent tegenover de intrinsieke waarde wijst op een gunstige waardering. Een overtuigende groeistrategie zou de korting kunnen verkleinen.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 28,20 euro

Ticker: VASTB BB

ISIN-code: BE0003754687

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 402,6 miljoen euro

K/w 2024: 16

Verwachte k/w 2025: 14,5

Koersverschil 12 maanden: +13%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 5,2%