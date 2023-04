Uitstel, geen afstel voor Biotalys

De Amerikaanse goedkeuring van Evoca opnieuw is vertraagd. Een groen licht zou een heel belangrijke validatie zijn voor het platform van Biotalys.

Het Belgische agrarische technologiebedrijf Biotalys meldde bij de jaarrapportering dat de goedkeuring van Evoca door het Environmental Protection Agency (EPA) in de Verenigde Staten opnieuw is vertraagd. Evoca is het verst gevorderde product van Biotalys, een biofungicide die aardbeien, druiven en ander hoogwaardig fruit en groenten helpt te beschermen tegen schimmelziekten. De verwachte beslissing zou in het derde kwartaal vallen. De Europese goedkeuring wordt in 2025 verwacht.

Een goedkeuring zou een heel belangrijke validatie zijn voor het platform waarmee Biotalys biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt op basis van eiwitten afgeleid van antilichamen van lama’s. Partner Biobest lanceert het product op enkele testmarkten, zonder commerciële inkomsten.

Voor een commerciële doorbraak is het wachten op de volgende generatie van Evoca, die in 2026 op de Amerikaanse en Europese markt kan komen. De biologische gewasbeschermingsmarkt zou jaarlijks gemiddeld met 13,1 procent groeien, tot 7,7 miljard dollar in 2025. Biotalys werkt samen met Novozymes, een wereldleider in industriële fermentatie, voor het opschalen en kostenefficiënter maken van de productie. Het bekijkt na de succesvolle haalbaarheidsstudie van vorig jaar strategische leverings- en commercialisatieovereenkomsten. Biotalys zal in 2023 de pijplijn versterken en het technologieplatform selectief gebruiken voor nieuwe samenwerkingsakkoorden voor onderzoek en ontwikkeling. Eind 2022 bedroeg de kaspositie 34,1 miljoen euro (22 miljoen cashburn in 2022). Dat is voldoende tot midden 2024.





Conclusie

De vertraagde Amerikaanse goedkeuring duwde het aandeel richting 6 euro. Biotalys kan een goedkeuring van Evoca aangrijpen om financiering op te halen, naast niet-verwaterende financiering via samenwerkingsverbanden die de technologie verder valideren. Koopwaardig dus. We sluiten een opname in de voorbeeldportefeuille later dit jaar niet uit.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 6,20 euro

Ticker: BTLS BB

ISIN-code: BE0974386188

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 192 miljoen euro

Verwachte k/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -12%

Koersverschil sinds jaarbegin: -9%

Dividendrendement: –