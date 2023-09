Uitkijken naar het spliteffect bij Solvay

In 2022 was Solvay een uitblinker in de Europese chemiesector. Het klopte bijna altijd de verwachtingen, vooral op het gebied van winstgevendheid. Recordmarges bewezen het uitstekende werk dat CEO Ilham Khadri heeft verricht om de rendabiliteit van onze chemietrots op te trekken. De koers volgde die fraaie resultaten niet, onder meer door de angst dat het in 2023 allemaal een pak minder zou zijn. De renteverhogingen, om de galopperende inflatie aan te pakken, zouden minstens in de industrie aanleiding geven tot een recessie.

De negatieve impact viel in het eerste kwartaal nog best mee. Er was nog altijd een organische (zonder eenmalige elementen) groei van de omzet (+2%) en de onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda; +22%). Die lijn wist de chemiemultinational in het tweede kwartaal niet door te trekken. In vergelijking met de omzet van het tweede kwartaal van 2022 zakte de omzet met 11,2 procent, van 3,476 naar 3,087 miljard euro. Organisch bleef de daling wel beperkt tot 9,2 procent. De analisten hadden 3,179 miljard verwacht.

De resultaatsontwikkeling was minder negatief. De onderliggende ebitda viel 8,6 procent terug, van 864 naar 790 miljoen euro. Organisch bedroeg de daling zelfs maar 2,6 procent. De analistenconsensus (766 miljoen) werd hier wel geklopt. De ebitda-marge (ebitda/omzet) nam toe van 24,8 procent in het tweede kwartaal van 2022 naar 25,6 procent nu. In de eerste jaarhelft bedroeg de ebitda-marge 26,1 procent, tegen 24,1 procent in de eerste helft van 2022. Ondanks de moeilijkere marktomstandigheden blijft de chemiereus dus de marge opdrijven.

Dat is ook heel goed nieuws voor de schuldevolutie. De netto financiële schuld is met 23 procent gezakt op jaarbasis, en bedraagt nu minder dan één keer (0,9) ebitda. Een heel gezonde balanssituatie. Het nettoresultaat ging 9 procent achteruit, van 470 naar 426 miljoen euro of per aandeel van 4,53 naar 4,10 euro. De nettowinst ligt wel 13 procent hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van 377 miljoen.

Maar Solvay kreeg nog niet echt de waarderingsverbetering die het op basis van de winst in de rendabiliteit wel zou verdienen. Het management hoopt nu dat het plan tot opsplitsing van de chemiegroep in EssentialCo en Syensqo daarvoor zal zorgen. EssentialCo, dat overigens de 160 jaar oude naam Solvay blijft voeren, omvat de historische activiteiten, zoals natriumcarbonaat en waterstofperoxide, die niet voor de groei, maar wel voor stabiele kasstromen zorgen. Syensqo, eerder SpecialtyCo genoemd, is het ‘nieuwe’ Solvay, met de groei-activiteiten, zoals kunststoffen voor herlaadbatterijen en lichte composietmaterialen voor de luchtvaartsector. Belangrijker is dat de verdeelsleutel van het dividend (4,05 euro bruto per aandeel voor boekjaar 2022) 60 procent Solvay en 40 procent Syensqo wordt. In tegenstelling tot vaak bij buitenlandse afsplitsingen is geen sprake van 30 procent roerende voorheffing.





Conclusie

Om fiscale redenen tussentijds verkopen hoeft dus niet. Opmerkelijk is wel dat in een reactie op de concretisering van het splintsingsplan het Solvay-aandeel onder druk kwam te staan. Heel wat Angelsaksische investeerders blijven het moeilijk hebben met het plan. En het aandeel was al goedkoop tegen één keer de boekwaarde, tegen 8,5 keer de verwachte winst voor dit jaar, iets meer dan 5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda). Vandaar het blijvend positieve advies, ondanks het recessierisico.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 108,03 euro

Ticker: SOLB BB

ISIN-code: BE0003470755

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 11,47 miljard euro

K/w 2022: 8,5

Verwachte k/w 2023: 8,5

Koersverschil 12 maanden: +37%

Koersverschil sinds jaarbegin: +15%

Dividendrendement: 3,7%