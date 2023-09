Uitkijken naar goedkeuringsbeslissing voor Hyloris

Het geduld van de aandeelhouders wordt op de proef gesteld, maar het aandeel van Hyloris houdt opvallend goed stand.

Het was voor de aandeelhouders van Hyloris in de eerste jaarhelft vooral wachten op de beloofde intense nieuwsstroom die nodig is om de ambitieuze groeiplannen waar te kunnen maken. In januari kondigde het bedrijf de licentie aan van HY-088, een middel tegen mineralentekorten in het bloed. Hyloris nam de wereldwijde rechten over van het Nederlandse Qliniq. Volgens CEO Stijn Van Rompay kan HY-088 in 2026 op de markt komen, binnen het budget van 7 miljoen euro. Tegelijk verkocht Hyloris het generische middel HY-038 voor 1 miljoen euro aan Qliniq.

De strategische focus blijft van gepatenteerde maar vervallen moleculen waardetoevoegende middelen te ontwikkelen, dankzij herformuleringen, herbestemmingen, nieuwe toedieningsvormen of de combinatie van meerdere producten. In juni werd de eerste patiënt gerekruteerd in een fase II-studie met Alenura, een nieuw type blaasspoelingsmiddel ter behandeling van het blaaspijnsyndroom. De sponsor van de studie is partner Valnetix Pharma. De patiëntenrekrutering zou tegen midden 2024 afgerond zijn.

In juni werd een financiering van 1 miljoen euro aangekondigd van de Waalse overheid voor de ontwikkeling van HY-083, een zelf ontwikkeld kandidaat-middel ter behandeling van idiopatische rhinitis (chronische of acute ontsteking van het neusslijmvlies).

De commercialisatie van de twee producten die al op de markt zijn, evolueert langzaam. Het gaat om Sotalol IV, een intraveneuze variant ter behandeling van hartritmestoornissen, en Maxigesic IV, een unieke intraveneuze combinatie van paracetamol en ibuprofen, als alternatief voor de zwaar verslavende opioïde pijnstillers.

De omzet steeg in de eerste jaarhelft tegenover dezelfde periode vorig jaar met 12 procent, van 1,03 miljoen tot 1,16 miljoen euro. Inclusief de overige inkomsten (voornamelijk subsidies) steeg de omzet met 95 procent tot 2,49 miljoen euro. Door de toegenomen kosten (+46% tot 7,1 miljoen euro) steeg het nettoverlies met 34 procent tot 6,6 miljoen euro. De kaspositie blijft met 39,2 miljoen euro (43,5 miljoen eind 2022) voldoende om het businessplan uit te voeren.

Het doel blijft tegen eind 2024 de pijplijn uit te breiden tot dertig productkandidaten. Momenteel zijn er naast Sotalol IV en Maxigesic IV veertien producten in ontwikkeling en drie generische producten. Er moet de komende twaalf tot achttien maanden dus een stevige tempoversnelling volgen. Dat moet gebeuren met een combinatie van het in licentie nemen van productkandidaten en nieuwe productkandidaten die Hyloris zelf ontwikkelt.

Op korte termijn is het uitkijken naar de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing over Maxigesic IV, voorzien op 17 oktober. Als het middel wordt goedgekeurd, zal Hyloris een mijlpaalbetaling van 2 miljoen dollar ontvangen na de eerste verkopen, eind 2023 of begin 2024. Dit jaar nog krijgen we fase II-studieresultaten van Miconazole (vaginale schimmelinfecties) en start een fase III-studie met Tranexamic Acid (tegen tandbloedingen). De portefeuille in hartfalen maakte gestage vooruitgang, onder meer met Dofetilide IV (pivotale resultaten midden 2024), Metolazone IV (pivotale studie in voorbereiding) en Aspirin IV.

Conclusie

Het geduld van de aandeelhouders wordt op de proef gesteld, maar het aandeel van Hyloris houdt opvallend goed stand. Hoewel de goedkeuringsbeslissing over Maxigesic IV geen make or break-moment is voor het bedrijf, is ze toch heel belangrijk voor het sentiment. We kijken uit naar een nieuwsrijke periode de komende kwartalen en bevestigen het advies.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 11,40 euro

Ticker: HYL BB

ISIN-code: BE0974363955

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 319,2 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -17%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: –