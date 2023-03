Uitkijken naar belangrijke klinische resultaten bij argenx

In het jaar van de lancering leverde Vyvgart al 400 miljoen dollar aan verkopen op

Argenx slaagde erin in het eerste verkoopjaar vier kwartalen op rij ruim beter dan verwachte verkoopcijfers voor te leggen met het kroonjuweel Vyvgart. Daarmee is een eerste cruciale horde genomen om het enorme commerciële potentieel van de FcRn-remmer te realiseren.

De omzet in het vierde kwartaal bedroeg 173,4 miljoen dollar, tegenover 148,8 miljoen verwacht. De Verenigde Staten zorgden voor 159,1 miljoen dollar omzet (124,1 miljoen in het derde kwartaal), Japan voor 8,3 miljoen (6 miljoen), Europa voor 5,1 miljoen (0,6 miljoen) en de overige regio’s voor 0,9 miljoen (0,6 miljoen). Op jaarbasis bedroeg de omzet 400,7 miljoen dollar.

Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 3.000 patiënten met de spierziekte gegeneraliseerde Myasthenia gravis (gMG) met Vyvgart behandeld. De doelgroep in de Verenigde Staten bedraagt 17.000 patiënten. Voor 2023 bedraagt de gemiddelde omzetverwachting ruim 800 miljoen dollar. Er komt een geografische uitbreiding in Europa, met verwachte prijsovereenkomsten eind 2023 in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Verder worden er goedkeuringen verwacht in Canada in het derde kwartaal, en in China en Israël voor het jaareinde.

Op 20 juni valt de beslissing over de goedkeuringsaanvraag voor de onderhuidse of subcutane toedieningsvorm van Vyvgart op basis van de superieure technologie van Halozyme. In januari moest argenx aangeven dat die beslissing met drie maanden was uitgesteld. De beslissing in Europa valt in het vierde kwartaal en in Japan in het eerste kwartaal van 2024.

De tweede cruciale hoeksteen om de volledige commerciële waarde van Vyvgart te ontplooien is de goedkeuring voor bijkomende indicaties. Het plan is Vyvgart tegen eind 2023 in dertien indicaties goedgekeurd, in aanvraag of in klinische studie te hebben.

Na de positieve fase III-studieresultaten met de intraveneuze toedieningsvorm in de bloedziekte ITP vorig jaar krijgen we in de tweede jaarhelft de fase III-resultaten van de subcutane studie. In Europa en de Verenigde Staten wordt op die resultaten gewacht om het goedkeuringsdossier in te dienen. In Japan wordt de aanvraag deze zomer ingediend.

Zeer belangrijk worden de resultaten van de fase III-studie in de neuromusculaire ziekte CIPD, verwacht in het tweede kwartaal. Analisten mikken voor CIDP op een mogelijke piekomzet van 1,5 tot 2 miljard dollar, te vergelijken met 2 à 2,5 miljard in gMG. In de tweede jaarhelft volgen de fase III-studieresultaten in de huidziekte Pemphigus vulgaris (PV).

Als argenx in die drie indicaties succesvolle studies kan afleveren, is de basis gelegd voor een verwachte piekomzet rond 5 miljard dollar richting 2030. Niet inbegrepen in die schatting is het aanzienlijke potentieel in China dat partner Zai Lab aansnijdt.

2023 wordt ook belangrijk voor de C2-remmer ARGX-117. Argenx maakte drie indicaties bekend waarin de molecule zal worden getest en midden 2023 krijgen we de eerste resultaten van de fase II-studie in de spierziekte multifocale motor neuropathie (MMN). In februari startte de eerste klinische studie met ARGX-119. Later dit jaar verwacht argenx een volgend kandidaat-geneesmiddel aan te kondigen.

Conclusie

Met een verwachte cashburn van 500 miljoen dollar in 2023 volstaat de kaspositie eind 2022 van 2,2 miljard om de komende jaren te evolueren naar winstgevendheid. We grijpen de recente koerszwakte aan om het advies te verhogen naar koopwaardig (rating 1B).





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 325,50 euro

Ticker: ARGX BB

ISIN-code: NL0010832176

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 18,05 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +32%

Koersverschil sinds jaarbegin: -7%

Dividendrendement: –