UCB stelt de markt gerust

Bimzelx is de cruciale schakel die het patentverval van andere stergeneesmiddelen voor UCB moet compenseren. In het tweede kwartaal volgt de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing.

UCB stelde de markt gerust met beter dan verwachte jaarcijfers. Dat mocht ook wel, na een heel lastig jaar, waarin het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA geen goedkeuring gaf aan het nieuwe stermiddel Bimzelx. Dat hakte zwaar in op de koers. Bimzelx is de cruciale schakel die het patentverval van vooral het epilepsiemiddel Vimpat (vanaf 2022) en het immunologische middel Cimzia (vanaf 2024) moet compenseren. Maar daarvoor is de Amerikaanse goedkeuring voor de eerste indicatie psoriasis absoluut noodzakelijk. In november diende UCB een nieuwe aanvraag in, waarover de FDA in het tweede kwartaal een finaal oordeel velt. Analisten kleven een verwachte piekverkoop van minstens 2,5 miljard euro op het medicijn, waarvan de helft tegen psoriasis. Bimzelx werd al goedgekeurd in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Australië, Saudi-Arabië en Zwitserland.

Bimzelx draaide 35 miljoen euro omzet in 2022. Voorlopig is dat nog een peulschil op de totale groepsomzet van 5,52 miljard, een daling met 4 procent tegenover 2021, waarvan -7 procent bij constante wisselkoersen. Dat resultaat was wel beter dan de eigen verwachtingen van 5,4 miljard en de analistenconsensus van 5,39 miljard. Cimzia boekte met 2,08 miljard euro, eerder dan voorzien, voor het eerst meer dan 2 miljard omzet. Tegenover 2021 bedroeg de omzetstijging 13 procent (volume +8%). De verkoop van Vimpat daalde met 27 procent tot 1,12 miljard euro. Door het patentverval wordt in 2023 een halvering van de omzet voor Vimpat verwacht.

Het epilepsiemiddel Keppra (omzet 729 miljoen euro, -25%) had meer last dan verwacht van de generieke concurrentie sinds begin januari 2022 in Japan. Briviact (485 miljoen euro, +37 %) en Nayzilam (78 miljoen, +36%) zorgden voor tegenwicht in de epilepsiefranchise. De verkoop die Amgen en Astellas buiten Europa realiseren met het osteoporosemiddel Evenity stegen met een sterke 59 procent tot 240 miljoen euro. De netto-omzet in Europa door UCB zelf steeg van 10 tot 25 miljoen euro. De overname van Zogenix zal vanaf dit jaar bijdragen aan de nettowinst. Voor Fintepla, het middel tegen epilepsieaanvallen, schoof UCB in januari een piekverkoop van 800 miljoen euro tegen 2027 naar voren. In 2022 bedroeg de omzet, van maart tot december, 116 miljoen euro.

Conclusie

De hogere kosten door de uitgebreide klinische portefeuille, de overname van Zogenix en de nieuwe productlanceringen leidden tot een daling van de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) met 23 procent tot 1,26 miljard euro (1,19 miljard verwacht). Dat betekent een iets beter dan verwachte rebitda-marge van 22,8 procent (28,4% in 2021). De recurrente nettowinst per aandeel zakte van 6,49 naar 4,37 euro (3,7 à 4 euro verwacht). Voor 2023 verwacht UCB een omzet van 5,15 à 5,35 miljard euro, een rebitda-marge van 22,5 à 23,5 procent en een recurrente nettowinst van 3,4 à 3,8 euro per aandeel. Het brutodividend stijgt met 2 procent tot 1,33 euro per aandeel. Het aandeel blijft in de aanloop naar de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing over Bimzelx koopwaardig (rating 1B).

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 81,80 euro

Ticker: UCB BB

ISIN-code: BE0003739530

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 15,91 miljard euro

K/w 2022: 18,5

Verwachte k/w 2023: 21

Koersverschil 12 maanden: -16%

Koersverschil sinds jaarbegin: +10%

Dividendrendement: 1,7%