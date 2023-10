Turkije is troefkaart voor Deceuninck

Deceuninck toont het omgekeerde beeld dan andere vennootschappen. Hier geen marge die onder druk staat door een stevige omzetgroei maar minder goede resultaten. Om de cijfers goed te kunnen interpreteren, moeten we wel eerst aanhalen dat de profielenproducent van ramen en deuren niet langer een beroep doet op de boekhoudregels voor hyperinflatie (IAS29) voor de belangrijke markt Turkije. Dat gebeurt als de inflatie op drie jaar boven 100 procent ligt.

De omzet stelde teleur in de eerste zes maanden van het jaar. Er was een daling van 15,7 procent, van 506,8 naar 427,2 miljoen euro. Dat is 13,9 procent minder dan de gemiddelde analistenverwachting. De volumes kwamen 6,9 procent lager uit en de wisselkoersverliezen liepen op tot 8,3 procent door de verdere daling van de Turkse lira (-32,2%).

In Turkije en de opkomende markten was er nog volumegroei (+12,6%). De grootste ontgoocheling kwam van Noord-Amerika, waar de omzet met 30 procent daalde, vooral door een forse krimp in de volumes (-23,3%). Europa kon het omzetverlies nog het meest beperken (-10,7%), ondanks een gevoelige volumedaling (-12,1%). Daar was wel een positief prijs/mixeffect van 1,6 procent.

Verrassend genoeg, leidde de dubbelcijferige omzetdaling niet tot een lagere aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda). Die klom zelfs naar een record: van 57,8 naar 59,6 miljoen euro (+3,1%). Daarmee klopte Deceuninck ook de analistenconsensus van 55,0 miljoen euro.

In een moeilijke omgeving met hogere lonen en een dalende vraag gaat de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) flink omhoog, van 11,4 procent in eerste helft van 2022 naar 13,9 procent in het eerste halfjaar van 2023. In Noord-Amerika was er een lagere personeelsrotatie en een hogere operationele efficiëntie. In Turkije en de opkomende landen haalde de groep hogere volumes door de trend naar een hogere kwaliteit. In Europa was door de hogere rente en de gestegen bouwkosten sprake van een lagere vraag vanuit de woningbouw.

Het nettoresultaat maakte een spectaculaire sprong, van 7,5 naar 17,8 miljoen euro (+136,1%), of per aandeel van 0,05 naar 0,11 euro. Door die erg meevallende resultaten is de netto financiële schuld teruggevallen van 121,2 naar 100,8 miljoen euro, minder dan 1 keer de verwachte ebitda.

Nog een element waar we bij de waardering van het aandeel moeten rekening houden, is de beurswaarde van de beursgenoteerde Turkse dochter Ege Profil (89% Deceuninck). De koers van dat aandeel is het voorbije jaar met 300 procent gestegen, en sinds begin dit jaar staat de teller ook al op +110 procent. Ondanks de zwakke Turkse lira is de beurswaarde van de participatie opgelopen tot 350 miljoen euro, ruim 15 procent meer dan de beurswaarde van Deceuninck. Een verdere daling van de Turkse lira lijkt al verrekend, maar dan nog worden de andere activiteiten niet naar waarde geschat.





Conclusie

Topman Bruno Humblet gaf aan dat Deceuninck nog altijd mikt op een recordjaar voor de aangepaste ebitda, maar niet langer uitgaat van een hogere omzet. De waardering is zonder meer goedkoop, tegen 0,9 keer de boekwaarde, 9 keer de verwachte winst, 4 keer de verhouding ondernemingswaarde(ev) versus bedrijfskasstroom(ebitda) en een Turkse dochter met een hogere beurswaarde dan het moederbedrijf. Maar zolang de rente stijgt, zal de koers niet spectaculair herstellen. Wegens de zeer lage waardering in combinatie met de verwachting van een tussentijdse rentepiek verhogen we toch het advies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 2,14 euro

Ticker: DECB BB

ISIN-code: BE0003789063

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 300,6 miljoen euro

K/w 2022: 13

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: +12%

Koersverschil sinds jaarbegin: -13%

Dividendrendement: 3,3%