Tessenderlo verliest marge

De markt reageerde negatief op de halfjaarcijfers van Tessenderlo Group. Niet dat de verwachtingen zo hooggespannen waren, want bij de bekendmaking van de jaarresultaten had de groep al een lagere bedrijfskasstroom (ebitda) in het vooruitzicht gesteld. Het was wel een meevaller dat de fusie met Picanol meteen haar vruchten afwierp en de resultaten van de holding uitvlakte. Tessenderlo Group bestaat uit de divisies Agro, Bio-valorisatie, Industriële oplossingen en de elektriciteitscentrale T-Power.

De Agro-divisie – die vooral Tessenderlo Kerley, met gespecialiseerde meststoffen uit de afvalstromen van raffinaderijen omvat – zorgde voor de grootste teleurstelling in het eerste halfjaar. De omzet ging met maar liefst 18,8 procent achteruit, van 546 naar 443,5 miljoen euro, of 4,2 procent onder de analistenconsensus van 463,1 miljoen euro. Dat draagt 43,5 miljoen euro bij aan de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda), wat neerkomt op een daling met maar liefst -64,2 procent tegenover de eerste helft van 2022. Een combinatie van lagere volumes gaf ook de verkoopprijzen een knauw.

Picanol

De afdeling Bio-Valorisatie (verwerking slachtafval, gelatine en collageen) draaide in de eerste jaarhelft een vrijwel stabiele omzet (-0,4% op 375,2 miljoen euro). Toch zien we ook hier dat de aangepaste ebitda met -30,7 procent krimpt tot 34,8 miljoen euro. De divisie Industriële oplossingen (plastic pijpsystemen en waterbehandeling) zag haar omzet bescheiden stijgen met 1,2 procent tot 384,7 miljoen euro, wat de aangepaste ebitda deed klimmen met 9,5 procent. De gascentrale T-Power blijft een relatief stabiele factor met een halfjaaromzet van 38,6 miljoen euro (+5,81%) en een licht stijgende aangepaste ebitda van 28,7 miljoen euro.

Het beste hebben we voor het laatst gehouden: Machines & Technologies, de ‘Picanol’-afdeling, presteerde met een omzet van 384,5 miljoen euro 13,4 procent beter dan de analistenconsensus. De aangepaste ebitda van 45,2 miljoen euro overtreft de gemiddelde analistenverwachting met 56,4 procent.

Opgeteld geeft dat een vergelijkbare omzetdaling van -4,7 procent op groepsniveau tot 1,626 miljard euro en een aangepaste ebitda van 205,1 miljoen euro. Dat cijfer ligt op vergelijkbare basis wel 22,9 procent lager dan in de periode januari tot juni 2022 en 10 procent onder de analistenconsensus. De groepswinst bedraagt 83,4 miljoen euro (1,27 euro per aandeel). De bedrijfsleiding bevestigt een lagere aangepaste ebitda voor 2023 en gaat nu uit van -20 tot -30 procent tegenover de 467 miljoen euro van 2022.

Conclusie

Het aandeel blijft goedkoop tegen 7 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) en 0,8 keer de verwachte koers-boekwaardeverhouding. We vinden het aandeel dan ook nog altijd koopwaardig (rating 1B) voor de lange termijn.