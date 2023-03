Ter Beke gooit het roer om

De voedingsgroep Ter Beke gaat vanaf nu door het leven als What’s Cooking. De naamsverandering gaat gepaard met een strategische ommezwaai waarin innovatie en verduurzaming de kwaliteit en de winstgevendheid van de producten moeten zien te verhogen.

Voor de komende vijf jaar voorziet het bedrijf 150 miljoen euro te investeren in verduurzaming, groei, onderhoud en innovatie. De afgelopen vijf jaar investeerde het 135 miljoen euro. De bedrijfssegmenten heten vanaf nu Savoury, voor hartig beleg, en Ready Meals, voor kant-en-klaarmaaltijden.

Twee weken voor de naamsverandering kwam de groep met resultaten voor 2022. De omzet verhoogde met 12 procent. Het is er dus beter in geslaagd om de stijgende kosten door te rekenen. De kostenstijgingen bedroegen in 2022 het dubbele van de bedrijfskasstroom (ebitda) in 2021. De ebitda in 2022 lag 28 procent lager dan in 2021, maar eindigde positief op marge van 5 procent.

Het bedrijf verwacht dat de onderliggende ebitda in 2023 zal uitkomen tussen de 53 miljoen van 2021 en de 38 miljoen van vorig jaar. Het behoudt een keuzedividend van 4 euro, wat tegen de huidige koers op een brutorendement van 4,5 procent neerkomt. Financieel staat de groep er nog goed voor met een aanvaardbare schuldgraad en voldoende hoge kasstromen voor aflossingen. Het bedrijf blijft onderhevig aan inflatie, maar denkt dat de ergste prijsstijgingen achter de rug zijn.

De overname van Imperial Stegeman wacht nog steeds op goedkeuring van de Belgische mededingingsautoriteit. Als die doorgaat, komen er meteen een paar sterke merken in de productportefeuille. Het management hoopt voor de zomer op witte rook.

Conclusie

Het is nog onzeker of de strategische ommezwaai zal renderen, maar we juichen hem toe. Daarnaast lijkt What’s Cooking de kosteninflatie onder controle te hebben. De koers markt reageerde positief na de jaarresultaten. Tegen 1,1 keer de boekwaarde en ruim 5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) blijft het aandeel goedkoop en dus koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 87 euro

Ticker: TERB BB

ISIN-code: BE0003573814

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 158 miljoen euro

K/w 2022: 25

Verwachte k/w 2023: 18

Koersverschil 12 maanden: -16%

Koersverschil sinds jaarbegin: +4%

Dividendrendement: 4,5%