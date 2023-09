Telenet verdwijnt op 13 oktober van de beurs

Een halfjaar na de bekendmaking van de plannen om Telenet van de beurs te halen, is het moederbedrijf Liberty Global in zijn opzet geslaagd. De Amerikaanse telecomholding was voor het bod al meerderheidsaandeelhouder, maar kon in de eerste biedingsronde onvoldoende aandelen binnenhalen. Liberty bleef steken op 93,43 procent, wat onder de aanvaardingsdrempel was. Tussen 24 augustus en 13 september kregen aandeelhouders een tweede kans. Dit keer lukte het wel voldoende aandeelhouders te overtuigen. Ze worden op 27 september uitbetaald. Met 96,26 procent van de Telenet-aandelen in handen lanceerde Liberty een vereenvoudigd uitrookbod (squeeze out) tegen dezelfde voorwaarden: 21 euro per aandeel. Dat bod loopt nog tot 13 oktober. Daarna verdwijnt Telenet na achttien jaar van de beurs. Aandeelhouders die nog dwars blijven liggen, kunnen hun aandelen na die datum alleen nog op een Expert Market (voorheen openbare veiling) kwijt. Op het moment van schrijven noteert Telenet tegen 21,1 euro, een fractie boven de biedprijs. Houd wel rekening met beurstaksen, de verkoopkosten en de beperkte liquiditeit.

Wie bij de beursintroductie in 2005 aandelen kocht en de hele rit uitzat, heeft inclusief dividenden een goede zaak gedaan. Maar ongetwijfeld zit slechts een fractie van wie aandeelhouder was op 21 maart (toen het bod gelanceerd werd) in die situatie. Van de ‘recentere’ aandeelhouders levert het bod enkel een positief rendement op voor wie na juli 2022 instapte. Zij mogen Liberty dankbaar zijn, want de koers van de meeste andere telecombedrijven bleef sindsdien dalen. Telenet had op eigen kracht op dit moment nooit tegen 21 euro genoteerd. Het Mechelse bedrijf kampt met hoge investeringslasten, kabelknippers en een grote klantenuitval door hardnekkige IT-problemen. Liberty ziet blijkbaar wel nog brood in Telenet, maar met haar participaties in verschillende landen heeft de holding ongetwijfeld een eigen agenda met het oog op een fusie- en consolidatiegolf in de sector.





Advies: ingaan op bod

Risico: laag

Rating: 3A

Koers: 21,10 euro

Ticker: TNET BB

ISIN-code: BE0003826436

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,4 miljard euro

K/w 2022: 2,5

Verwachte k/w 2023: 12

Koersverschil 12 maanden: +37%

Koersverschil sinds jaarbegin: +34%

Dividendrendement: 4,7%