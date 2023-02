Telenet geeft voorrang aan investeringen

De uitrol van 5G en glasvezel vergt grote investeringen, waarvan Telenet de vruchten pas binnen enkele jaren zal kunnen plukken.

De prognoses voor 2023 leverden een gemengd beeld op. De omzet zal in het lopende boekjaar met 1 tot 2 procent toenemen en dit was boven de verwachtingen. De ebitdal zal stabiel blijven en daar lag het consensuscijfer iets hoger. Door hogere investeringen zal de vrije kasstroom dalen naar 250 miljoen euro, tegenover nog 409 miljoen euro vorig jaar. Telenet lanceert volgend jaar digitale televisie en internet in Wallonië, waar Proximus marktleider is. Dat is mogelijk door de overeenkomst met Orange Belgium, waarbij beide partijen elkaars netwerk gebruiken.





Conclusie

De uitrol van 5G en glasvezel vergt grote investeringen, waarvan Telenet de vruchten pas binnen enkele jaren zal kunnen plukken. De aandeelhoudersvergoedingen worden daarom tijdelijk opgeofferd. Het dividend wordt verlaagd van 2,75 naar 1 euro per aandeel (-64%). Ook na die vermindering blijft het rendement met bijna 7 procent aantrekkelijk. Daarom mag Telenet in portefeuille blijven.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 14,53 euro

Ticker: TNET BB

ISIN-code: BE0003826436

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,6 miljard euro

K/w 2022: 1,5

Verwachte k/w 2023: 5,5

Koersverschil 12 maanden: -53%

Koersverschil sinds jaarbegin: -8%

Dividendrendement: 6,9%