Telenet beweegt vlak richting beursexit

Beleggers die op zeker willen spelen, kunnen nu al verkopen

Sinds het overnamebod van Liberty Global is de koersgrafiek van Telenet nagenoeg een vlakke lijn. Die kreeg begin deze maand een dip na de dividenduitkering van 1 euro per aandeel. Het Amerikaanse moederbedrijf lanceerde begin maart een bod van 22 euro op de aandelen die het nog niet bezat (37,7%). Na het dividend is dat nog 21 euro.

De winstgevendheid liet in het eerste kwartaal weinig beterschap zien. De vergelijkbare omzet klom op jaarbasis met 2,9 procent naar 702,8 miljoen euro. Dat was te danken aan de goede prestatie van de reclamedochter Caviar in de Verenigde Staten en een groei van de omzet in het zakelijke segment (+7,7%). De uitgaven namen met 8 procent toe door een stijging van de loonkosten en hogere energieprijzen. De bedrijfswinst na leasekosten (ebitdaal) daalde met 3,8 procent naar 281,8 miljoen euro en daardoor kromp ook de marge van 42,9 naar 40,1 procent. Telenet moet de zendmasten die het vorig jaar verkocht weer huren en dat verhoogt de lease-uitgaven. Netto bleef er 17 miljoen euro over of 90 procent minder dan een jaar eerder. De vrije kasstroom was 34,7 miljoen euro negatief.

Telenet verwacht beterschap in de tweede jaarhelft. Die moet vooral komen van een nieuwe prijsverhoging. Daarnaast verwacht de operator een daling van de inflatiedruk en worden er extra inspanningen geleverd om de kosten te verlagen.

Telenet noteert iets meer dan 4 procent onder de biedkoers van Liberty. Dat komt omdat de deal nog niet helemaal in kannen en kruiken is. De beurswaakhond FSMA moet nog zijn zeg doen over het overnameprospectus. Daarnaast houdt Liberty een slag om de arm met de voorwaarde dat er zich geen uitzonderlijke evoluties mogen voordoen in de Belgische telecomsector.

Conclusie

De kans dat er nog iets fout loopt, is eerder klein. Het bod was voor de meeste aandeelhouders een magere troost, want enkel wie na vorige zomer kocht, staat op winst. Beleggers die op zeker willen spelen, kunnen nu al verkopen. Wie de volledige biedprijs wil incasseren, moet nog wat geduld oefenen.





Advies: ingaan op het bod

Risico: laag

Rating: 3A

Koers: 20,08 euro

ISIN-code: BE0003826436

Ticker: TNET BB

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2.3 miljard euro

K/w 2022: 2

Verwachte k/w 2023: 7