Te veel lijken in de kast bij bpost

De aanhoudende stroom slecht nieuws die wijst op mismanagement maakt het onmogelijk om de waarde van de resultaten nog in te schatten.

Hoeveel lijken zitten er nog in de kast bij bpost? Na een nieuwe winstwaarschuwing, volgend op het opbiechten van nieuw gesjoemel met overheidscontracten, kan niemand nog een deftig antwoord verzinnen op die vraag. Zolang de onzekerheid als een zwaard van Damocles boven het aandeel hangt, is het zo goed als onmogelijk om in te schatten of een belegging in bpost haar geld waard is. Ook wij hebben de impact van het manifeste gebrek aan deugdelijk bestuur, professioneel management, ethiek en controle bij het semi-overheidsbedrijf onderschat. De lage waardering leek veel goed te maken, maar zolang er een bedrijfscultuur is die systematisch wanpraktijken mogelijk heeft gemaakt, kan geen enkele waardering een voldoende vergoeding bieden voor de risico’s die beleggers lopen. Het bedrijf is een zwarte doos waarvan de inhoud niet meer te analyseren valt. De vertrouwensbreuk is totaal.

De schade van het mismanagement loopt hoog op. De nieuwe schuldbekentenis kan het bedrijf dit jaar 25 tot 50 miljoen euro bedrijfswinst kosten, liet bpost weten. Dat impliceert een daling van 10 tot 20 procent op de vooropgestelde doelstelling van een bedrijfswinst van 240 tot 260 miljoen euro voor dit jaar. In die prognose zit ook de impact van het lopende onderzoek naar onregelmatigheden bij de toekenning van contract om de kranten te bezorgen, maar het risico neemt toe dat de mogelijke boetes hoger oplopen nu het aantal inbreuken zich opstapelt.

De indirecte schade van het mismanagement is nog veel groter. Het bedrijf werkt aan een transformatie van een klassiek postbedrijf naar een moderne logistieke speler, maar die wordt bijna onmogelijk als het management andere zaken aan het hoofd heeft. Bovendien verdedigt de grootste aandeelhouder, de overheid, nog altijd belangen die een hypotheek leggen op de toekomst van het bedrijf. Zo streeft ze naar een maximale tewerkstelling die weegt op de winstgevendheid en naar een zo groot mogelijk dividend, die de investeringsmogelijkheden beperkt. Ook de raad van bestuur, met daarin een ruime vertegenwoordiging van de overheid, heeft als controleorgaan gefaald om het mismanagement te voorkomen of in de kiem te smoren. De beurskoers van de voorbije jaren spreekt boekdelen. Sinds de beursgang in 2013 verloor het aandeel 70 procent van zijn waarde. Met inbegrip van dividenden kijkt de belegger van het eerst uur aan tegen een verlies van 43 procent.

Deze nieuwe klap komt extra hard aan omdat het bedrijf vorig jaar enige tekenen van veerkracht toonde. In een omgeving van snel stijgende loonkosten, pittige concurrentie en een aangetast consumentenvertrouwen wist bpost de schade enigszins te beperken. Over heel 2022 steeg de omzet met 1,5 procent, maar daalde de bedrijfswinst met 20 procent tot 278,5 miljoen euro. Ook dit jaar zou een stabiele omzet bij verdere margedruk op het programma staan, maar door de nieuwe onthullingen zal de schade dus veel hoger oplopen. Het dividend van 0,4 euro per aandeel dat in mei zou uitbetaald worden, staat voorlopig niet ter discussie. Maar gezien de grote onzekerheid, staan er grote vraagtekens achter het dividend vanaf 2023.

Conclusie

De aandeelhouders moeten een nieuwe mokerslag incasseren nu het bedrijf nieuw gesjoemel met overheidscontracten heeft opgebiecht. De aanhoudende stroom slecht nieuws die wijst op mismanagement maakt het onmogelijk om de waarde van de resultaten nog in te schatten. De zeer lage waardering van een koers-winstverhouding van 5 en een dividendrendement van bijna 9 procent biedt onvoldoende buffer tegen zoveel onzekerheden. We schrappen het koopadvies.





Advies: houden

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 4,5 euro

Ticker: BPOST

ISIN-code: BE0974268972

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 901 miljoen euro

K/w 2022: 6

Verwachte k/w 2023: 5

Koersverschil 12 maanden: -23%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10%

Dividendrendement: 9%