Succesformules van Kinepolis blijven overeind

We denken dat het aandeel van de bioscoopgroep de komende tijd een betere prestatie zal leveren dan de markt. We zetten daarom de aankooplimiet om in een aankooporder tegen de openingskoers van vrijdag 21 februari.

Ook in het boekjaar 2024 verliep het herstel van de cinemawereld na de coronacrisis gestaag, maar traag. In de eerste jaarhelft ondervond Kinepolis Group nog duidelijk de negatieve impact op de bezoekersaantallen van de maandenlange staking in Hollywood in 2023. Met enkel Dune: Part Two als topper werd het een zwakke eerste jaarhelft. Gelukkig was de tweede jaarhelft gestoffeerd met een veel ruimer internationaal filmaanbod en leverde het veel betere resultaten op.

De grootste bioscoopuitbater van het land (110 bioscopen, 1.144 schermen, ruim 200.000 zitplaatsen) ontving vorig jaar 32,56 miljoen bezoekers (in het eerste halfjaar 13,97 miljoen). Dat zijn er 2,8 miljoen of 7,9 procent minder dan in het boekjaar 2023. De top vijf van vorig jaar bestaat uit Inside Out 2, Deadpool & Wolverine, Despicable Me 4, Vaiana 2 en Dune: Part Two.

De Lage Landen stellen teleur met 2,79 miljoen bezoekers in Nederland (-20,1%) en 5,61 miljoen in België (-12,2%). Geen enkel land kan hogere bezoekerscijfers tonen dan vorig jaar, maar Frankrijk (-1,5%), dankzij sterke lokale films, en de Verenigde Staten (-2,2%) weten de schade te beperken. Op Nederland na lagen de bezoekerscijfers in het vierde kwartaal wel overal hoger. In sommige landen zelfs veel hoger: vooral in Noord-Amerika met Canada (+27,7%) en de VS (+25,8%). Globaal lagen de bezoekersaantallen in het laatste kwartaal 16,6 procent hoger dan in dezelfde drie maanden van 2023 (van 8,04 naar 9,38 miljoen). Het vierde kwartaal van 2024 was dus het beste.

De aandeelhouder mag op een brutodividend van 0,55 euro per aandeel blijven rekenen.

Gelukkig blijven de succesformules van Kinepolis wel overeind. De omzetevolutie is minder negatief door hogere opbrengsten uit de verkoop van duurdere tickets, de verkoop van dranken en snacks per bezoeker en een hogere consumptie van premium bioscoopervaringen. Het management blijft investeren in die laatste. De uitrol ervan in de Verenigde Staten en Canada levert meteen mooie resultaten op.

Maar gezien de omvang van de daling in de bezoekersaantallen zitten de resultaten een stuk onder het niveau van 2023. De opbrengsten in 2024 zakken met 4,5 procent (-14,9% in de eerste jaarhelft) tot 578,2 miljoen euro. De aangepaste ebitdal (bedrijfskasstroom aangepast voor huur) gaat -13,1 procent achteruit tot 132,7 miljoen euro (-42,3% in de eerste zes maanden). Het aangepaste nettoresultaat bedraagt 41,8 miljoen euro (amper 0,1 miljoen euro in het eerste halfjaar) tegenover 58,0 miljoen euro in het boekjaar 2023. Dat is een terugval met 27,9 procent. Per aandeel zakken we van 2,15 naar 1,56 euro.

De aandeelhouder mag ondanks de winstdaling op een brutodividend van 0,55 euro per aandeel blijven rekenen. Het tweede halfjaar heeft aangetoond dat er een betere periode zit aan te komen. Op basis van een veel sterkere line-up voor 2025, vooral in de eerste jaarhelft, gaan we uit van hogere opbrengsten en winsten.

Nog goed nieuws is dat de netto financiële schuld, zonder leasingverplichtingen, op 31 december 319,3 miljoen euro bedroeg. Daar zien we een verbetering van 59 miljoen euro tegenover eind 2023, mede door een hogere vrije kasstroom vorig jaar dan in 2023.

Conclusie

De komende tijd moet de normalisering in het aanbod van Hollywoord en de solide financiële positie leiden tot interne en externe (internationale expansie) groei. Dat moet voor koerspotentieel zorgen. We denken dat het aandeel de komende tijd een betere prestatie zal leveren dan de markt. We zetten daarom de aankooplimiet om in een aankooporder tegen de openingskoers van vrijdag 21 februari.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 37,20 euro

Ticker: KIN BB

ISIN-code: BE0974274061

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,01 miljard euro

K/w 2024: 24

Verwachte k/w 2025: 17

Koersverschil 12 maanden: -8%

Koersverschil sinds jaarbegin: -7%

Dividendrendement: 1,5%