Rem op winstgroei bij Proximus

Beleggers hoeven niet ver te zoeken naar excuses om Proximus links te laten liggen, maar op een bepaald moment zit het meeste slechte nieuws in de koers verrekend.

Het vierde kwartaal is traditioneel het beste voor Proximus. Dat was in 2022 niet anders. Dankzij een sterke prestatie van BICS, TeleSign en het zakelijke segment groeiden de omzet en de ebitda met respectievelijk 8,1 en 1,4 procent. Over het hele boekjaar steeg de groepsomzet met bijna 6 procent, tot 5,91 miljard euro. De ebitda klokte 0,8 procent hoger af op 1,79 miljard euro. Van de 1,3 miljard euro aan kapitaalinvesteringen ging 35 procent naar glasvezel. Dat cijfer zal in 2023 even hoog liggen. Proximus telde eind vorig jaar 252.000 glasvezelklanten, die per maand gemiddeld 7 euro extra omzet opleveren. Door de hogere investeringen en een toename van de voorraden halveerde de vrije kasstroom in 2022 naar 167 miljoen euro.

Eind vorig jaar bedroeg de nettoschuld 2,76 miljard euro, of 2,3 keer de ebitda. Die verhouding zal dit jaar verder oplopen tot 2,6. Proximus verwacht dat de omzet op zijn thuismarkt in 2023 met 1 à 3 procent zal aantrekken. Door hogere kosten zal er geen winstgroei zijn, want de ebitda zal dit boekjaar 3 procent lager uitkomen. Proximus zal vanaf 2025 nog 0,6 euro per aandeel uitkeren. Dit en volgend jaar is dat dus nog altijd 1,2 euro, zoals de voorbije drie jaar het geval was, wat een erg hoog rendement oplevert. Beleggers hoeven niet ver te zoeken naar excuses om Proximus links te laten liggen, maar toch is het zo dat op een bepaald moment het meeste slechte nieuws in de koers zit verrekend. Wanneer dat is, wordt meestal maar achteraf duidelijk.

Conclusie

Tegen iets meer dan 3 keer de ebitda, in combinatie met een ook na volgend jaar nog aantrekkelijk rendement, is de waardering weinig veeleisend. Recente transacties (onder meer Liberty Global en Vodafone) en de komst van activistische investeerders in de sector laten zien dat steeds meer marktpartijen stilaan waarde zien in telecom. Tegendraadse beleggers mogen een positie innemen.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 8,68 euro

Ticker: PROX BB

ISIN-code: BE0003810273

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,9 miljard euro

K/w 2022: 7,5

Verwachte k/w 2023: 7

Koersverschil 12 maanden: -52%

Koersverschil sinds jaarbegin: -5%

Dividendrendement: 13,8%