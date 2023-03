Recticel vertraagt verder

Weinig bedrijven zijn zo veranderd de voorbije twee jaar als Recticel. Maar we mogen niet blind zijn voor de actualiteit dat de bouwsector het moeilijker krijgt door de opgelopen rente en kosten.

Het laatste kwartaal van vorig jaar bevestigde dat de schuimrubberproducent Recticel met een steeds uitdagender omgeving werd geconfronteerd. Van oktober tot en met december steeg de groepsomzet met 19,4 procent, van 112 tot 133,7 miljoen euro, maar die toename is meer dan volledig toe te schrijven aan de overname vanaf 1 mei 2022 van Trimo, een Sloveense producent van hoogwaardige isolatiepanelen. Dat is een drievoudige versterking voor Recticel. Geografisch richting Centraal-Europa, een nieuw segment met isolatiepanelen en technisch door de toevoeging van minerale wol als grondstof. Trimo voegt in het laatste kwartaal 39 miljoen euro omzet toe. Anderzijds valt 9 miljoen euro omzet van chemische grondstoffen weg aan de afgestoten automobielvennootschappen. Op vergelijkbare basis was er een omzetdaling met 8,3 miljoen of -7,4 procent.

Over het volledige jaar bekijken is er een omzetstijging met 25 procent van 449,2 naar 561,5 miljoen euro. Dat betekent een vergelijkbare omzetklim van 32,0 miljoen euro of 7,1 procent. De overname van Trimo leverde in de periode van mei tot december 129,2 miljoen euro extra omzet op, maar er werd ook 48,9 miljoen euro omzet verloren van chemische grondstoffen aan de afgestoten automobielvennootschappen. De omzet lag 2,6 procent onder de gemiddelde analistenverwachting van 576,5 miljoen euro.

De aangepaste bedrijfkasstroom (ebitda) maakte vorig jaar een sprong van 28,5 procent, van 48,4 naar 62,2 miljoen euro, wat helemaal in lijn lag met de eerder opgegeven ebitda-vork tussen 60 tot 65 miljoen euro en ook in lijn met de analistenconsensus van 62,1 miljoen euro. Het nettoresultaat neemt toe van 53,5 naar 63,2 miljoen euro of van 0,96 naar 1,13 euro per aandeel.

Anderzijds moeten we vooral naar Recticel kijken als een bedrijf in volle transitie. Weinig bedrijven zijn zo veranderd in de voorbije twee jaar tijd. Recticel 2.0 focust op het groeipotentieel in isolatie. Vandaar de overname van Trimo, en er komen er nog meer. Het management sprak eerder de ambitie uit voor een omzetverdubbeling tegen 2025 te gaan.

Eerst moet de schuimrubberproducent de verkoop van de afdeling Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter voor 656 miljoen euro ondernemingswaarde of circa 11,50 euro per aandeel definitief afronden. Vorig jaar kwam er het nieuws dat de Britse antitrustautoriteit CMA bezwaren had geuit tegen die overeenkomst. Carpenter gaat nu het overgrote deel van de Britse activiteiten van Engineered Foams verkopen aan een derde partij, die de CMA aanvaardbaar vindt. Bij de jaarcijfers herhaalde Recticel de verwachting dat dat aan het eind van het eerste kwartaal het geval zal zijn. dat is cruciaal, want dan zal zo’n 300 miljoen euro nettokaspositie op de balans staan, en heeft Recticel de middelen om zich in isolatie verder te ontplooien.

De aandeelhouders worden getrakteerd op een verhoging van het brutodividend van 29 naar 31 eurocent per aandeel. Verder kondigde Recticel aan dat het PUReSmart-project heeft aangetoond dat soepelschuim chemisch gerecycleerd kan worden.

Conclusie

Investeerder Filip Balcaen kon worden binnengehaald om het nieuwe groeitraject van het management met de focus op isolatie te ondersteunen. Anderzijds mogen we niet blind zijn voor de actualiteit dat de bouwsector het moeilijker krijgt door de opgelopen rente en kosten. Tegen zowat 15 keer de verwachte winst, 1,3 keer de boekwaarde en 9 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) zien we geen geweldig opwaarts potentieel meer. We verlagen het advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 17,08 euro

Ticker: REC BB

ISIN-code: BE0003656676

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 946,5 miljoen euro

K/w 2022: 15

Verwachte k/w 2022: 15

Koersverschil 12 maanden: -20%

Koersverschil sinds jaarbegin: +4%

Dividendrendement: 1,8%