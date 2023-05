Recordmarges voor Solvay

De ebitda-marge haalt een recordhoogte. Dat is niet vanzelfsprekend in een omgeving van fors gestegen kosten en een dalende vraag.

Solvay heeft een fantastisch 2022 gekend. In het eerste kwartaal van 2023 wordt daar een gevolg aan gebreid. Niet zozeer met de omzetevolutie. Daar bleef onze chemietrots lichtjes onder de verwachtingen: 3,167 miljard euro tegenover de analistenconsensus van 3,234 miljard euro (-2%). Het cijfer lag wel 3,6 procent (2% organisch) boven de omzet van 3,055 miljard euro in de eerste drie maanden van vorig jaar.

De jongste jaren is de rendabiliteit van Solvay straf. Tegenover een organische (zonder eenmalige elementen) toename van 2 procent van de omzet staat er een organische klim met 22 procent van de onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda): een stijging van 712 naar 839 miljoen euro en 15 procent boven de analistenconsensus van 730 miljoen euro. De chemiereus blijft de kosteninflatie de baas en weet met hogere prijzen (+14%) de zwakkere volumes (-12%) te compenseren. Dat betekent dat de ebitda-marge (ebitda/omzet) in het eerste kwartaal met liefst 320 basispunten (3,2%) is opgelopen tot 26,5 procent. Dat is een record en niet vanzelfsprekend in een omgeving van fors gestegen kosten en een dalende vraag. Het rendement op ingezet kapitaal (ROCE) bereikte ook een historische piek op 16,7 procent (12,3% in eerste kwartaal vorig jaar).

De winst per aandeel spurtte van 3,55 naar 4,43 euro (+25%). De toename in de winstgevendheid leidt tot een forse reductie in de schuldgraad. Die bevindt zich tegen 1 keer ebitda op een historisch dieptepunt.

Door de prima start van het jaar verhoogt de bedrijfsleiding de prognose voor de ebitda van -3 tot -9 procent bij de jaarcijfers naar -5 tot +2 procent. De voorspelling voor de vrije kasstroom gaat van 750 naar 900 miljoen euro.

Conclusie

De sterke kwartaalcijfers kregen een koel onthaal. De markt vreest dat er druk zal komen op de prijzen en de ebitda-marge een piek heeft bereikt. Tegen de boekwaarde, tegen 8 keer de verwachte winst voor dit jaar, 5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) is het aandeel (te) goedkoop. We gaan naar een positief advies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 104,55 euro

Ticker: SOLB BB

ISIN-code: BE0003470755

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 11,06 miljard euro

K/w 2022: 6

Verwachte k/w 2023: 8

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil sinds jaarbegin: +11%

Dividendrendement: 3,9%